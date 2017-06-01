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Eski Zaman Gazetesi Ege Bölge Temsilcisi hakim karşısında
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Eski Zaman Gazetesi Ege Bölge Temsilcisi hakim karşısında

İzmir'de yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında tutuklanan kapatılan eski Zaman Gazetesi Ege Bölge Temsilcisi Vahit Yazgan 'terör örgütü yöneticiliği' suçlamasıyla ilk kez hakim karşısına çıktı.

İzmir'de yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında tutuklanan kapatılan eski Zaman Gazetesi Ege Bölge Temsilcisi Vahit Yazgan 'terör örgütü yöneticiliği' suçlamasıyla ilk kez hakim karşısına çıktı.
İzmir 14. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen ilk celse duruşmasına sanık Vahit Yazgan ve sanık avukatı duruşmada hazır bulundu. İlk kez hakim karşısına çıkan kapatılan Zaman Gazetesi Ege Bölge Temsilcisi Vahit Yazgan savunmasını yaptı. Hakkındaki iddiaları kabul etmeyen sanık Yazgan, "İddianamede suçlamalar gerçek dışıdır. 11 aydır özgürlüğümden mahrum bırakıldım. İddianamede tek bir somut delil bulamadım. Ben gazeteciyim. İstinat edilen örgüt yöneticiliği suçunu kabul etmiyorum. Bütün terör örgütlerini lanetliyorum. FETÖ, PKK, DEAŞ fark etmez. O gece darbecileri ilk lanetleyenlerden biriyim. Kur'an-ı Kerim okumasını bilmem ama bana iş adamlarının abiliğini yaptığım söyleniyor. Bu hayal ürünüdür. ByLock kullanmadım. BBP'nin içinde tasfiyeler yapıp yönetici getirdiğim söyleniyor, bu doğru değildir. Ne cemaatçiyim ne tarikatçıyım. Ne sağcıyım ne de solcuyum. Tahliyemi talep ediyorum" dedi.
Tanık olarak dinlenen o dönem BBP Konak İlçe Başkanı olan M. Kürşat Yükselcan, "Sanık ile il başkanın randevulaştığı yemekte, 2014 Ocak ayında gördüm. Orada konuşan sanık Vahit Yazgan 'Biz hizmet hareketi olarak İzmir'e bir emniyet müdürü getiremedik' dedi.

DURUŞMA İLERİ BİR TARİHE ERTELENDİ
Sanık avukatı müvekkilinin somut olarak örgüt yöneticiliği ve üyeliği yönünde delil olmadığını, tahliyesini talep etti. Savcı, sanığın tutuklu yargılanmasını talep etti. Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar verip duruşmayı eylül ayına erteledi.

OLAYIN GEÇMİŞİ
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, geçtiğimiz ağustos ayında eski Zaman Gazetesi Ege Bölge Temsilcisi Vahit Yazgan, iş adamlarıyla birlikte gözaltına alınmıştı. Emniyetteki sorgulamasının ardından Yazgan, çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı. Cumhuriyet Savcısının hazırladığı iddianamede Vahit Yazgan 'Terör örgütü yöneticisi olmak' suçlamasıyla hakkında 22 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılmak üzere dava açılmıştı. Sanık Yazgan hakkında hazırlanan iddianamede, FETÖ adına İzmir Emniyet Müdürlüğünde atamaları yönlendirdiği, Büyük Birlik Partisi içerisinde tasfiye yaptığı ve yeni görevlendirmeler yaptığı, iş adamlarına abilik yaptığı ileri sürüldü.
(Atakan Şen /İHA)

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