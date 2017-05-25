Eski Yunanistan Başbakanı Papadimos'a bombalı saldırı
Yunanistan'ın eski Başbakanı Lukas Papadimos'un aracına bombalı saldırı düzenlendi. Papadimos, bombalı saldırıda yaralandı.
Yunanistan'ın eski Başbakanı Lukas Papadimos'un aracına bombalı saldırı düzenlendi. Papadimos, bombalı saldırıda yaralandı. Yunanistan'ın Atina şehrinde eski Merkez Bankası Başkanı ve eski Başbakan Lukas Papadimos'un aracına bombalı saldırı düzenlendi. Patlama sonrası Papadimos'un ve korumasının yaralandığı öğrenildi. Saldırının terörle bağlantılı olduğu düşünülüyor. (Manol Kostidis /İHA)
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