Eski Yunan Başbakanının ailesini aradı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 99 yaşında hayatını kaybeden eski Yunanistan'ın Başbakanı Konstantin Miçotakis'in ailesine taziye dileğinde bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 99 yaşında hayatını kaybeden eski Yunanistan'ın Başbakanı Konstantin Miçotakis'in ailesine taziye dileğinde bulundu.

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre; Cumhurbaşkanı Erdoğan, müteveffanın kızı ve eski Yunanistan'ın Dışişleri Bakanı Dora Bakoyanni'yi bu akşam telefonla arayarak, Miçotakis'in vefatından dolayı tüm aileye başsağlığı diledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İstanbul'da elim bir şekilde hayata veda eden Yeni Akit Genel Yayın Yönetmeni Kadir Demirel'in ailesini de telefonla arayarak taziyede bulunduğu belirtildi. Edinilen bilgiye göre; maktulün oğlu Fatih Demirel'i telefonla arayan Erdoğan, elim hadiseden derin üzüntü duyduğunu ifade ederek, Miçotakis'e Allah'tan rahmet ve aileye de sabır diledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, merhum Demirel'in ağır yaralı kızı Esma'ya da acil şifa temennisinde bulunduğu kaydedildi.

(Musa Erdoğan / İHA)