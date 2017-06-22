Eski vekile FETÖ'den tutuklama

FETÖ soruşturması kapsamında gözaltına alınan eski Yalova Milletvekili Şükrü Önder çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
FETÖ soruşturması kapsamında gözaltına alınan eski Yalova Milletvekili Şükrü Önder çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ/PDY terör örgütüne yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında ByLock kullandığı tespit edilen Yalova Milletvekili Şükrü Önder gözaltına alınmıştı. Eski milletvekili ve emniyet müdürü Şükrü Önder çıkarıldığı nöbetçi mahkeme tarafından tutuklandı. (Saim Çotuk /İHA)
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