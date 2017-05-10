Eski vekil FETÖ'den tutuklandı

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında gözaltına alınan eski Mersin Milletvekili Ahmet Tevfik Uzun tutuklandı.
Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında gözaltına alınan eski Mersin Milletvekili Ahmet Tevfik Uzun tutuklandı. Mersin Cumhuriyet Başsavcılığınca, 15 Temmuz darbe girişimi ile anayasal düzeni değiştirmek isteyen FETÖ'ye üye olan şahıslara yönelik yapılan soruşturma kapsamında, 8 Mayıs'ta gözaltına alınan 24. Dönem AK Parti Mersin Milletvekili Ahmet Tevfik Uzun, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından bugün adliyeye sevk edildi. Savcılıktaki ifadesinin ardından tutuklama talebiyle mahkemeye çıkarılan Uzun tutuklandı.
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