Eski vali yardımcısı ByLock'tan tutuklandı

Eski Ağrı Vali Yardımcısı, Ağrı Valiliği Hukuk Müşaviri Ahmet Can Pınar, FETÖ/PDY'nin şifreli haberleşme uygulaması ByLock kullandığı iddiasıyla tutuklandı.
Eski Ağrı Vali Yardımcısı, Ağrı Valiliği Hukuk Müşaviri Ahmet Can Pınar, FETÖ/PDY'nin şifreli haberleşme uygulaması ByLock kullandığı iddiasıyla tutuklandı. FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturmayı yürüten Ağrı Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı doğrultusunda, hakkında yakalama kararı çıkarılan Ağrı Vali Yardımcısı Ahmet Can Pınar, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince gözaltına aldı. FETÖ'nün şifreli haberleşme sistemi "ByLock" kullanıcısı olduğu belirtilen Pınar, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
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