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Eski stat 'Atatürk Meydanı' oluyor
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Eski stat 'Atatürk Meydanı' oluyor

Büyükşehir Belediyesi tarafından yıkım çalışmalarının tamamlandığı Atatürk Stadyumu, Atatürk Meydanı olarak içinde festival müzesi, bisiklet yolu, atletizm pisti, çim sahası ile Bursa'ya kazandırılıyor.

Büyükşehir Belediyesi tarafından yıkım çalışmalarının tamamlandığı Atatürk Stadyumu, Atatürk Meydanı olarak içinde festival müzesi, bisiklet yolu, atletizm pisti, çim sahası ile Bursa'ya kazandırılıyor.
Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan, 400 bin metrekare proje alanı ve 190 bin metrekarelik inşaat alanıyla Bursa'nın en büyük anıtsal yapılarından biri olan yeni stadyumun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından hizmete açılmasının ardından, eski stadyumun bulunduğu alana yapılacak meydan projesinde yıkımlar tamamlandı. Yapımı için 1926 yılında Atatürk'ün bizzat kendisinin bin lira bağışta bulunması, 1948 yılında buyana hem resmi törenlere ev sahipliği yapması hem de Bursaspor'un şampiyonluk başta olmak üzere elde ettiği birçok başarıya ev sahipliği yapması nedeniyle Bursa tarihinde aynı bir önemi bulunan stadyum, doğal dokusu korunarak Atatürk Meydanı olarak yaşatılacak.

BURSA ATATÜRK MEYDANI'YLA ANILACAK
Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe, şehirlerin meydanları ile anıldığını, çok yakında Bursa'nın da Atatürk Meydanı ile anılacağını söyledi. Stadyumun tarihi dokusunun yaşatılması yönünde Bursa halkı ve sivil toplum kuruluşlarından gelen talepler doğrultusunda ayrıcalıklı bir proje hazırladıklarını ifade eden Başkan Altepe, "Zemin kotunun üstünde kalan tribünlerin yıkımı tamamlandı. Böylelikle zemin kotu altında 16 bin kişinin oturabileceği amfi tiyatro şeklinde görüntü ortaya çıktı. Mevcut alanlar düzenlenecek ve 100 hatta 200 bin kişinin katılabileceği her türlü etkinlik, konser, miting bu alanda yapılabilecek" dedi.

FESTİVAL MÜZESİ
Artık son temizliklerin yapıldığını, kapalı tribünde sökülmesi gereken imalatların söküldüğünü dile getiren Başkan Altepe, "Korunacak olan yeşil alanda çocuklarımız oynayabilecekler. Bisiklet pisti ve atletizmle ilgili pist sayesinde halkımız burada spor yapabilecek. Aydınlatma sistemi sayesinde burası gece de her türlü etkinliğin yapılacağı yer olacak. Ramazan etkinlikleri, 23 Nisan, 19 Mayıs gibi milli bayramların coşku içinde kutlanabileceği bir alan olacak. Bunun yanında burası aynı zamanda ilk Bursa Festivali'nin yapıldığı yer. Festivaller yine burada devam edecek. Kapalı tribünün olduğu bölüme bir de festival müzesi yapacağız. Yapacağımız otopark düzenlemeleriyle halkımız buraya araçları ile gelip, rahatlıkla etkinlikleri takip edebilecekler" diye konuştu.
(Mesut Alan / İHA)


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