Eski Siirt Belediyesi Eş Başkanı gözaltına alındı

Görevden alınan Siirt Belediyesi Eş Başkanı Belkıza Beştaş Epözdemir gözaltına alındı.

Görevden alınan Siirt Belediyesi Eş Başkanı Belkıza Beştaş Epözdemir gözaltına alındı.

Edinilen bilgilere göre, İçişleri Bakanlığınca görevden alınan Siirt Belediyesi Eş Başkanı Belkıza Beştaş Epözdemir hakkında yürütülen soruşturma çerçevesinde yakama kararı çıkartıldı. Bunun üzerine Epözdemir, Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince sabah saatlerinde evine düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Sağlık kontrolünden geçirilen Epözdemir, ifadesi alınmak üzere Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

(Mehmet Niyazi Deniz /İHA)