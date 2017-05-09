Eski Siirt Belediyesi Eş Başkanı gözaltına alındı

Görevden alınan Siirt Belediyesi Eş Başkanı Belkıza Beştaş Epözdemir gözaltına alındı.
Görevden alınan Siirt Belediyesi Eş Başkanı Belkıza Beştaş Epözdemir gözaltına alındı. Edinilen bilgilere göre, İçişleri Bakanlığınca görevden alınan Siirt Belediyesi Eş Başkanı Belkıza Beştaş Epözdemir hakkında yürütülen soruşturma çerçevesinde yakama kararı çıkartıldı. Bunun üzerine Epözdemir, Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince sabah saatlerinde evine düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Sağlık kontrolünden geçirilen Epözdemir, ifadesi alınmak üzere Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. (Mehmet Niyazi Deniz /İHA)
ANASAYFA | GÜNÜN HABERLERİ | KÜNYE | REKLAM | RSS
Hurhaber.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz. Sayfalarımızda kaynak belirtilerek yayınlanan haberler ilgili kaynağa aittir ve bu haberlerin kopyalanması durumunda, tüm sorumluluk kopyalayan kişi / kuruma ait olacaktır. Başka kaynak veya gazeteden alıntı yazarlar ve site yazarlarına ait yazılardan dolayı Hür Haber sorumlu tutulamaz.