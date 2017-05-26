Eski rektöre FETÖ'den gözaltı

Akdeniz Üniversitesi (AÜ) eski Rektörü Prof. Dr. İsrafil Kurtcephe, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması tarafından gözaltına alındı.

Akdeniz Üniversitesi (AÜ) eski Rektörü Prof. Dr. İsrafil Kurtcephe, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması tarafından gözaltına alındı.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturmaları kapsamında Antalya Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi (KOM) ekiplerince AÜ eski Rektörü İsrafil Kurtcephe gözaltına alındı. Antalya Nöbetçi 4. Sulh Ceza Mahkemesince alınan arama kararıyla, KOM ekipleri eski Rektör Kurtcephe'yi evinde gözaltına aldı. Polis, evde yapılan detaylı aramanın ardından Kurtcephe'yi sağlık kontrolünden geçirdi. Kurtcephe, sorgulanmak üzere ifadesi emniyete götürüldü.

Ağustos 2008 ile Kasım 2015 tarihleri arasında Akdeniz Üniversitesi Rektörlüğü yapan Kurtcephe, hakkında yürütülen soruşturma nedeniyle görevden uzaklaştırılmıştı.

