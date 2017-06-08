Eski rektör FETÖ'den tutuklandı

Antalya'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında adliyeye sevk edilen Akdeniz Üniversitesi (AÜ) eski rektörü İsrafil Kurtcephe tutuklanarak cezaevine gönderildi

Antalya'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında adliyeye sevk edilen Akdeniz Üniversitesi (AÜ) eski rektörü İsrafil Kurtcephe tutuklanarak cezaevine gönderildi

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla Antalya Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi (KOM) ekiplerince 26 Mayıs'ta gözaltına alınan ve bugün adliyeye sevk edilen AÜ eski rektörü İsrafil Kurtcephe çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Ağustos 2008 - Kasım 2015 tarihleri arasında Akdeniz Üniversitesi Rektörlüğü yapan Kurtcephe, o dönem hakkında yürütülen soruşturma nedeniyle görevden uzaklaştırılmıştı.

