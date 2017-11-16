16.11.2017 13:10 Eski polis müdürlerinin eşlerine ByLock gözlatısı

İstanbul'da gerçekleştirilen FETÖ operasyonunda aralarında eski Terörle Mücadele Şube Müdür Yardımcısı Gaffur Ataç'ın eşi Rabia Ataç'ın da bulunduğu 7 kişi gözaltına alındı. Gaffur Ataç , eski Genelkurmay Başkanı emekli Orgeneral İlker Başbuğ'u cezaevine götürmesiyle gündeme gelmişti. İstanbul'da gerçekleştirilen FETÖ operasyonunda aralarında eski Terörle Mücadele Şube Müdür Yardımcısı Gaffur Ataç'ın eşi Rabia Ataç'ın da bulunduğu 7 kişi gözaltına alındı. Gaffur Ataç , eski Genelkurmay Başkanı emekli Orgeneral İlker Başbuğ'u cezaevine götürmesiyle gündeme gelmişti.

Alınan bilgilere göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube polisi, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ/PDY soruşturmaları kapsamında tutuklu olan eski Terörle Mücadele Şube Müdür Yardımcısı Gaffur Ataç'ın eşi Rabia Ataç'ında içinde olduğu 15 şüphelinin ByLock'ta grup oluşturarak mesajlaştığının deşifre edilmesi üzerine operasyon başlattı.

Söz konusu soruşturma kapsamında, bu sabah İstanbul, Bursa ve Ankara'da aynı anda operasyon düzenleyen polis, tutuklu emniyet müdürlerinin eşlerinin de aralarında olduğu 15 kişiden 7'sini yakaladı.

Gözaltına alınan zanlılar, ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü.

(Sadık Kahraman/İHA)

