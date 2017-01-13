Eski Nusaybin Belediye Başkanı Kaya, gözaltına alındı

Mardin Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince ilçede bazı adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda, İçişleri Bakanlığı'nca Kanun Hükmünde Kararname kapsamında görevden uzaklaştırılan eski Nusaybin Belediye Başkanı Sara Kaya da gözaltına alındı.

Kaya ile gözaltına alınanların sayısı 12'e yükseldi.

11 KİŞİ GÖZALTINA ALINMIŞTI

Operasyonda, İçişleri Bakanlığınca Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile ihraç edilen eski Nusaybin Belediyesi yöneticileri ile KHK kapsamında kapatılan dernek yöneticilerinin aralarında olduğu 11 kişi gözaltına alınmıştı.