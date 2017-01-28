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Eski nişanlısını vurup intihar etti
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Eski nişanlısını vurup intihar etti

Samsun'da 7 ay önce ayrıldığı nişanlısının evine giden şahıs önce kızı tabancayla kafasından vurdu, daha sonra aynı silahla kendi kafasına sıkarak intihar etti.

Samsun'da 7 ay önce ayrıldığı nişanlısının evine giden şahıs önce kızı tabancayla kafasından vurdu, daha sonra aynı silahla kendi kafasına sıkarak intihar etti.
Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Kadifekale Mahallesi'nde saat 10.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 7 ay önce evlenmekten vazgeçtiğini söyleyerek nişan atan Emine Çatal'ı (37) telefonla arayan Nihat Güney(35), konuşmak istediğini söyledi. Emine Çatal'ın kaldığı babasının evine giden Nihat Güney, eski nişanlısıyla tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine Nihat Güney, üzerinde bulunan tabancayla önce Emine Çatal'ın kafasına, sonra da kendi kafasına ateş ederek intihar etti.
Mahalle sakinleri, anne Ayşe Çatal'ın çığlıklarından sonra eve geldiğinde 2 kişinin yerde yattığını gördü. Başından vurulan Emine Çatal'ın yaşadığını tespit edildi. Emine Çatal, 112 Acil Servis ekipleri tarafından Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Ağır yaralanan Çatal, yapılan tüm müdahalelere rağmen hastanede hayatını kaybetti.
Kızlarının hayatını kaybettiğini öğrenen anne ve baba evlerinin önünde sinir krizi geçirdi. Anne ve baba acı haberi alır almaz kızlarının cenazesinin bulunduğu hastaneye doğru yola çıktı.
Olayı anlatan Emine Çatal'ın amcası Necmettin Çatal, "Emine benim ağabeyimin kızı. 7 ay önce nişanlısı Nihat Güney'den ayrıldı. Nihat tarafından telefonla ve diğer yollarla tehdit edildiğini öğrendim. Evden gelen çığlıklar üzerine eve baktığımda acı manzarayı gördüm" dedi.
Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.
(Erdi Demür - Kenan Akyüz / İHA)


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