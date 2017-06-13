Eski NBA yıldızı Rodman, Kuzey Kore'de

Eski NBA yıldızı Dennis Rodman, Kuzey Kore'nin başkenti Pyongyang'a geldi.

Eski NBA yıldızı Dennis Rodman, Kuzey Kore'nin başkenti Pyongyang'a geldi.

Eski NBA yıldızı Dennis Rodman, Kuzey Kore'ye ziyaret düzenliyor. Başkent Pyongyang'a gelen eski NBA yıldızı, Pyongyang Uluslararası Havalimanında Kuzey Kore Spor Bakan Yardımcısı Son Kwang Ho tarafından karşılandı. Rodman, Kuzey Kore'de 4 gece geçirecek.

Rodman, Çin'in başkenti Pekin'den Kuzey Kore'ye uçmaya hazırlanırken, gazetecilere yaptığı açıklamada "Sadece bir kapı açmaya çalışıyorum" demişti. Rodman, Kuzey Kore'ye gerçekleştirdiği daha önceki ziyarette Kuzey Kore lideri Kim jong-Un ile bir araya gelmişti.

