14.01.2017 16:06 Eski Montana Eyaleti Valisi: Gülen iade edilmeli

ABD eski Montana Eyaleti Valisi Denny Rehberg, The Hill Gazetesinde yayınlanan yazısında 'Sorumluluklarımızdan biri, Gülen'i Türkiye'ye iade etmek, NATO müttefikimiz ve Cumhurbaşkanı Erdoğan ile birlikte çalışarak, Türkiye'nin istikrarının korumasına destek olmaktır' ifadelerine yer verdi. ABD eski Montana Eyaleti Valisi Denny Rehberg, The Hill Gazetesinde yayınlanan yazısında "Sorumluluklarımızdan biri, Gülen'i Türkiye'ye iade etmek, NATO müttefikimiz ve Cumhurbaşkanı Erdoğan ile birlikte çalışarak, Türkiye'nin istikrarının korumasına destek olmaktır" ifadelerine yer verdi.

Bozdağ görüşme yaptı Rehberg, Gülen'in 15 Temmuz darbesinin arkasındaki isim olduğunu belirterek "Yaşanan o elim günden beri ABD, Gülen'in iadesi için hiçbir girişimde bulunmadı. Türkiye'nin defaatle yaptığı resmi başvurularına, Türkiye Adalet Bakanlığının Gülen'in suçlu olduğuna dair gönderdiği birçok delile ve Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın geçen ekim ayında Washington'u ziyaret ederek, Gülen'in iadesi için ABD Adalet Bakanı Loretta Lynch ile görüşmesi gibi çabalara rağmen bu konuda hiçbir adım atılmadı" dedi. Türkiye ABD ilişkilerinin devamı için FETÖ'nün iade edilmesi gerektiğini belirten Rehberg, şunları ifade etti: "Bu nedenle,ABD ve Türkiye mutlaka şu anda var olan FETÖ meselesine bir çözüm bulmalı. Gülen ve FETÖ, ülkenin kurumlarına kök salarak kontrolü ele almak için vatandaşlarına saldırmak gibi her türlü yola başvurarak Türkiye'yi istikrarsızlaştırmaya çalışıyor. Gülen iade edilmezse, FETÖ Türkiye, müttefikleri ve dolayısıyla ABD için ciddi bir tehdit olmaya devam edecektir."