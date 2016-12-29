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Eski Milli Futbolcu Oğuz Çetin yetenekli sporcuları seçti
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Eski Milli Futbolcu Oğuz Çetin yetenekli sporcuları seçti

Eski Milli Futbolcu Oğuz Çetin, Gaziosmanpaşa Belediyesi'nin 15 bin ilkokul öğrencisi arasında düzenlediği 'Sporda Yetenek Tespiti' programına katıldı. Oğuz Çetin, alt yapının sistemli bir şekilde çalıştığı takdirde Arda Turan'ların ve nice elit sporcuların yetişeceğini söyledi.

Eski Milli Futbolcu Oğuz Çetin, Gaziosmanpaşa Belediyesi'nin 15 bin ilkokul öğrencisi arasında düzenlediği "Sporda Yetenek Tespiti" programına katıldı. Oğuz Çetin, alt yapının sistemli bir şekilde çalıştığı takdirde Arda Turan'ların ve nice elit sporcuların yetişeceğini söyledi.

Gaziosmanpaşa Belediyesi, ilçede sportif yetenek ve kabiliyete sahip çocukları belirlemek amacıyla "Sporda Yetenek Tespiti" projesine kaldığı yerden devam ediyor. 3 yıldır sürdürülen ve 15 bin çocuğa yönelik testler yapılarak yetenekli öğrencilerin belirlendiği programa Eski Milli Futbolcu Oğuz Çetin, Survivor'da şampiyon olarak adını Türkiye'ye duyuran "Avatar" lakabıyla da tanınan milli boksör Atakan Arslan ve tekvandoda Avrupa şampiyonu olan Fatma Sarıdoğan katıldı.

Oğuz Çetin'den minik sporculara taktik

Programda koşu ve hız testi, ağırlık kaldırma ve kuvvet testi, pençe ile el kuvvet testi, sıçrama ve zıplama testi, kulaç ve boy uzunluğu ile top fırlatma testleri yapıldı. Testlerin uygulandığı sırada Oğuz Çetin, minik sporculara hem destek hem de taktik verdi.

"Sporda Yetenek Tespiti" projesi hakkında konuşan Eski Milli Futbolcu Oğuz Çetin, belediyelerin spor alanında yatırım yapmalarının önemine değindi. Türkiye'de sporun her alanında yatırımların yapıldığını ifade eden Çetin konuşmasında şu ifadelere yer verdi:

"Başta sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere bugün ülkenin her alanında çok önemli yatırımlara imza atıldı. Yeni statlar açılıyor, belediyelerimiz büyük yatırımlara giriyorlar. Bunun tek bir amacı var insana yatırım, gençlere yatırım, çocuklara yatırım. Bu da ülke geleceği açısından son derece önemli. Bu ülkemizin en önemli farkındalığı. Bu tip yeni yatırımları Avrupa'da göremiyoruz ama Türkiye'de her alanda bu yatırımları görüyorum. Her şehirde ve her ilçede bu önemli yatırımlara ve organizasyonlara şahit oluyoruz. Sadece futbolcular değil, diğer branşlarda da çok önemli sporcular yetişiyor. Bence futbolda da bu alt yapı organizasyonları sistemli bir şekilde yapıldığında biz Arda'ları da görürüz, nice nice gençleri yıldız elit oyuncu olarak görürüz."

"Aileler ciddi destek veriyor"

Programa ev sahipliği yapan Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta da 3 yıldır sürdürülen projeyi değerlendirdi. Ailelerin de projeye destek verdiğini kaydeden Başkan Usta, "İlçemizde okula yeni başlayıp, orta öğretim dönemine kadar olan tüm gençlerimize yönelik spor testi yapıyoruz. Hangi spor alanında yetenekleri var, hangi spora ilgi duyuyor onu test ediyoruz. Buradaki profesyonel hocalarımızın eğitimi ve puantajı sonucunda onlara bir yön tayin ediyoruz. 3 yıldır bu çalışma devam ediyor. Anaokulundan itibaren bu çocukların yeteneklerini keşfetmek lazım. Biz sadece onların yeteneklerini ortaya çıkarıyoruz geri kalanını zaten onlar götürüyor. Aileler de çok ciddi destek veriyor" dedi.

Minik sporculara testlerin uygulandığı sırada Oğuz Çetin, Atakan Aslan, Fatma Sarıdoğan ve Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta da bazı testlere girdi. 8 yıl önce belediyenin açtığı yetenek yarışmasına katılarak tekvandoya başlayan ve ardından Avrupa şampiyonu, dünya ve olimpiyat ikincisi olan 20 yaşındaki Fatma Sarıdoğan da belediyenin sporculara verdiği imkandan dolayı, Hasan Tahsin Usta'ya teşekkür etti.

Yetenekli olduğu tespit edilen çocuklara, sporda temel eğitim verilecek. Sporda temel eğitimin ardından ise çocuklar kendileri için uygun sportif branşa yönlendirilecek.
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