Eski milli futbolcu İsmail Kurt vefat etti

Fenerbahçe ve Galatasaray'da top koşturan eski milli futbolcu İsmail Kurt, yaşama veda etti.

Fenerbahçe ve Galatasaray'da top koşturan eski milli futbolcu İsmail Kurt, yaşama veda etti.

Fenerbahçe ve Galatasaray'da forma giydiği yıllarda bu takımların önemli oyuncuları arasında yer alan, bir dönem milli formayı da giyen 83 yaşındaki İsmail Kurt, hayatını kaybetti. Eski milli futbolculardan ve Galatasaray takımı oyuncularından Metin Kurt'un da ağabeyi olan İsmail Kurt'un yıllarca formasını giydiği Fenerbahçe Spor Kulübü'nde düzenlenecek törenin ardından Karacaahmet Mezarlığı'na defnedileceği bildirildi.

Yılın 9 ayını İzmir'in turistik ilçesi Çeşme'de geçiren ve Çeşme Kültür ve Sanat Derneği Türk Sanat Müziği Korosu'nda da bir süre yer alan Kurt'un vefat haberi, İzmir'deki dostlarını da üzdü. Kurt'un vefat haberi üzerine bir açıklama yapan Çeşme Kültür ve Sanat Derneği Başkanı Arda Gönül, "Güfteleri ve besteleri olan değerli büyüğümüz İsmail Kurt ağabeyimiz vefat etmiştir. Başta ailesi olmak üzere, sevdiklerine ve yakınlarına başsağlığı dilerim. Allah rahmet eylesin" ifadelerini kullandı.

(İsa Atagöz / İHA)