Eski koca dehşet saçtı: Önce ezdi, sonra...

Önce arabayla çarptı, ardından tekmeledi. Korkunç olay Brezilya'da meydana geldi. Eski eşi ve sevgilisinin bulunduğu motosikleti aracıyla kovalayan eski koca, motosiklete çarptı. Ardından aracından inen öfkeli adam, hareket eden kadını defalarca tekmeledi. Korkunç olayda, talihsiz kadın yaralanırken, kadının sevgilisinin hayatını kaybettiği öğrenildi.
ANASAYFA | GÜNÜN HABERLERİ | KÜNYE | REKLAM | RSS
Hurhaber.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz. Sayfalarımızda kaynak belirtilerek yayınlanan haberler ilgili kaynağa aittir ve bu haberlerin kopyalanması durumunda, tüm sorumluluk kopyalayan kişi / kuruma ait olacaktır. Başka kaynak veya gazeteden alıntı yazarlar ve site yazarlarına ait yazılardan dolayı Hür Haber sorumlu tutulamaz.