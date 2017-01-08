08.01.2017 23:31 Eski İstanbul Emniyet Müdürü hayatını kaybetti

Eski İstanbul Emniyet Müdürü Kazım Abanoz, Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Eski İstanbul Emniyet Müdürü Kazım Abanoz, Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Eski Emniyet Müdürü Kazım Abanoz, beyin tümörü tedavisini için ameliyat olmuştu. Ameliyat sonrası taburcu olduktan sonra rahatsızlanarak Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Abanoz, yoğum bakımda tedavi altına alındı. Abanoz, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Abanoz'un cenazesi, yarın Gölcük Kavaklı Camii'nde kılınarak namazın ardından Hamidiye köyünde toprağa verileceği öğrenildi.



