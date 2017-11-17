17.11.2017 10:06 Eski gol kralı Zafer Biryol gözaltına alındı

Fenerbahçeli eski futbolcu Zafer Biryol, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında gözaltına alındı. Fenerbahçeli eski futbolcu Zafer Biryol, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında gözaltına alındı.

Bir dönem Fenerbahçe'de de oynayan eski gol kralı Zafer Biryol, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu Savcılığı'nın talimatıyla bu sabah İstanbul'da gözaltına alındı.

Şüpheli Biryol'un, Fetullahçı Terör Örgütü soruşturması kapsamında ifadesi alındıktan sonra tutuklanan eski milli kaleci Ömer Çatkıç'ın beyanlarından yola çıkılarak hakkında gözaltı kararı verildiği öğrenildi.

Başakşehir Spor Kulübü'nün sözleşmesini feshettiği eski Başakşehir ve Fenerbahçeli futbolcu Bekir İrtegün, FETÖ'nün kriptolu haberleşme programı Bylock'u kullandığı iddiasıyla gözaltına alınmış, itirafçı olarak ifade verdikten sonra serbest bırakılmıştı. FETÖ'ye dair önemli bilgiler verdiği iddia edilen İrtegün'ün ifadesinde aralarında örgüt imamlarının da olduğu çok sayıda ismi savcılığa bildirdiği öne sürülmüştü.

Soruşturmayı derinleştiren ve İrtegün'ün ifadesinde verdiği isimleri de araştıran savcılık, eski milli kaleci Ömer Çatkıç hakkında gözaltı kararı vermişti. Çatkıç ifadesinin ardından tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

(Başak Akbulut/İHA)

