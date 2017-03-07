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Eski Genelkurmay Başkanı kalp krizi geçirdi!
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Eski Genelkurmay Başkanı kalp krizi geçirdi!

Eski Genelkurmay Başkanı emekli Orgeneral Yaşar Büyükanıt kalp krizi geçirdi. Yoğun bakıma alınan Büyükanıt'ın sağlık durumu ciddiyetini koruyor.

25. Genelkurmay başkanı emekli Orgeneral Yaşar Büyükanıt, kalp ritmi bozukluğu nedeniyle, eski adı GATA olan, Abdülhamit Hastanesi'nin yoğun bakım servisine kaldırıldı.

Sözcü gazetesinden Saygı Öztürk'ün haberine göre Büyükanıt'ın eşi Filiz Büyükanıt, şunları söyledi:

Herhangi bir rahatsızlığı yoktu. Bugün yürüyüşünü de yapmıştı. Dışardaydık, aniden terledi. GATA'ya götürdük, doktorlar bu tür rahatsızlıklar olabileceğini belirtti. Bu gece yoğun bakımda kalmasını istediler. Yarın normal odaya alınacağını belirttiler. Hiç beklemediğimiz bir şey olduğu için elimiz ayağımız dolaştı. Ben de şu anda hastanedeyim.

MEHMET YAŞAR BÜYÜKANIT KİMDİR?

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin 25. Genelkurmay Başkanı. 1959 yılında Erzincan Askerî Lisesi'nden 1961 yılında da Kara Harp Okulu'ndan mezun oldu.1963 yılında Piyade Okulu'nu bitirdi.

1983-1986 yılları arasında Kuleli Askerî Lisesi Komutanlığı, 1986-1988 yılları arasında da Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı Komutanlığı yaptı. 1992 yılında tümgeneralliğe terfi ederek, bu rütbede Genelkurmay Başkanlığı Genel Sekreterliği ve 3 yıl süreyle Kara Harp Okulu Komutanlığı görevlerini yürüttü. 1996 yılında korgeneral, 2000 yılında da orgeneral oldu. 2004 yılında Kara Kuvvetleri Komutanlığı görevine atandı.

9 Kasım 2005 Şemdinli olayları sırasında olay mahallînde bomba ve silahlarla yakalanan astsubay Ali Kaya hakkında derhâl yaptığı "Tanırız kendisini, iyi çocuktur." şeklindeki beyanatıyla yargıyı etkilemeye çalıştığı öne sürüldü ve olay ile ilgili savcılık iddianamesinde "örgüt kurmak, sahte belge düzenlemek ve görevi kötüye kullanmak" iddialarıyla Genelkurmay tarafından hakkında soruşturma açılması istenildi.Genelkurmay Başkanlığı ise bir bildiri yayınlayarak Savcı Ferhat Sarıkaya'yı eleştirdi.

Yaşar Büyükanıt ise ''Avukat dahi tutmam. Çıkar kendimi savunurum.'' dedi. Yaşar Büyükanıt, 31 Temmuz 2006 günü Genelkurmay Başkanlığı'na atandı. 30 Ağustos 2008 tarihinde emekli oluncaya kadar görev yaptı. Büyükanıt, Filiz Büyükanıt'la evli ve bir kız çocuk babasıdır. İngilizce bilmektedir.Kendi döneminde, 2007 cumhurbaşkanlığı seçimleri öncesindeki Genel kurmay internet sitesinden yayınlanan 27 Nisan Genelkurmay Başkanlığı Basın Açıklaması nedeni ile uzun süre gündemde kalmış, açıklama, medya tarafından e-muhtıra olarak adlandırılmıştır.

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