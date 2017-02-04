04.02.2017 10:55 Eski gazeteci FETÖ'den tutuklandı

Muğla Marmaris'te bir dönem Cihan Haber Ajansı, Zaman gazetesi ve TRT muhabirliği yapan şahıs, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında tutuklandı. Muğla Marmaris'te bir dönem Cihan Haber Ajansı, Zaman gazetesi ve TRT muhabirliği yapan şahıs, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında tutuklandı.

Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Marmaris Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, 17 Aralık 2014 yılında Zaman ve Samanyolu Tv'nin de içinde bulunduğu 33 yöneticinin gözaltına alınmasını protesto eyleminde bulunduğu ve sosyal medya hesabından FETÖ/PDY örgütü adına paylaşımda yaptığı gerekçisiyle eski gazeteci A.E'nin(37) iş yerine baskın düzenledi. Marmaris'te geçmiş dönemlerde Cihan Haber Ajansı ve Zaman gazetesi ile kısa bir dönem de TRT'nin ilçe muhabirliğini yapan A.E'nin iş yerindeki kişisel bilgisayarına el konuldu. Gözaltına alınan A.E sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. İşlemleri tamamlanan A.E. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Muğla E Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderildi.

(Vural Efecik / İHA)

