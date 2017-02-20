Eski futbolcu anılarını kıraathanesinde yaşatıyor

1957 yılında başladığı futbol hayatına 1985 yılında son veren Gaziantep Gençlik Kulübü futbolcusu Ömer Varlık, anılarını kendisine ait kıraathanede yaşatıyor.

1957 yılında başladığı futbol hayatına 1985 yılında son veren Gaziantep Gençlik Kulübü futbolcusu Ömer Varlık, anılarını kendisine ait kıraathanede yaşatıyor.

Gaziantepli eski futbolcu Ömer Varlık 1957 yılından 1985 yılına kadar futbol oynadığı dönemdeki fotoğraflarını kıraathanesinde ölümsüzleştirdi. Dönemin futbolcularının mekanı haline gelen kıraathanede eski takım arkadaşlarıyla anılarını tazeleyen Ömer Varlık, oynadığı dönemdeki ünlü isimlerin resimlerini de sergiliyor. kıraathanede, Gaziantepspor'un 13 yıllık efsane başkanı ve Milletvekili Celal Doğan, Ahmet Uzer gibi milletvekillerinin gençlik resimleri bulunuyor.



ANILARINI SERGİLİYOR

Varlık, 28 yıllık futbol hayatına ait önemli anların resimlerini astığı kıraathane özellikle kendi yaşadığı dönemi bilen insanların yoğun ilgisini gördüğünü ifade etti. Fotoğraflarda, Talat Özkarslı, Celal Doğan ve Ahmet Uzer gibi ünlü isimlerin gençliklerindeki karelerinin de yer aldığını belirten Varlık, bazı ziyaretçilerin tüm resimlerin hikayesini kendisine anlattırdığını kaydetti.

Ziyaretine gelen futbolcu arkadaşları ile de nostalji yaptıklarını belirten Varlık, "28 sene futbol oynadım. Mahalle takımlarında futbol hayatıma başladım. Daha sonra beni Gaziantep Gençlik Kulübüne aldılar. Buradan Elazığ'a gittim. Gençlikspor'da futbol hayatımı devam ettirdim. Talat Özkarslı, Ahmet Uzer, Celal Doğan gibi isimlerle aynı takımda oynadım. Futbolu bıraktıktan sonra antrenör olacaktım fakat geçirdiği bir kaza sonrası uzun yıllar sakat kaldım. Bizim zamanımızda futbolcu çok yetişirdi. Fakat, şimdi Gaziantep'ten çok futbolcu yetişmiyor. Bu da altyapıdaki karmaşıklıktan kaynaklanıyor. Bu kıraathane bana ait önceden eski fotoğraflarımı buraya asıyordum. Daha sonra oynadığım takım arkadaşlarımın fotoğraflarını da bulup buraya astım. Eski futbolcu arkadaşlarım gelir. Eski günlerimize döneriz futbolu konuşuruz" diye konuştu.

(Kazım Uzunöz - Lider Olgun/İHA)