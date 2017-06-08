Eski Fenerbahçeli oyuncu Sarıyer'de

Bir dönem Fenerbahçe'nin de kalesini koruyan Serdar Kulbilge, Spor Toto 2. Lig ekiplerinden Sarıyer'le anlaştı.
Bir dönem Fenerbahçe'nin de kalesini koruyan Serdar Kulbilge, Spor Toto 2. Lig ekiplerinden Sarıyer'le anlaştı. Lacivert-beyazlılar ilk etapta bir dönem Fenerbahçe'nin de kalesini koruyan Serdar Kulbilge'yi kadrosuna kattı. Beyaz martılar tecrübeli eldivenle 1 yıllık anlaşma sağladı. Lacivert-beyazlılar birçok önemli yıldızla da görüşme halinde. Sarıyer geçtiğimiz sezonu Eskişehirspor'da tamamlayan Semih Şentürk ile görüşüyor. Tecrübeli oyuncunun önümüzdeki sezon Sarıyer forması giymesi bekleniyor. Lacivert-beyazlıların gündemindeki bir diğer isimse Güven Varol. Süper Lig kariyeri bulunan başarılı isimle de anlaşma sağlanması bekleniyor. Teknik Direktör Bahri Kaya ile yola devam edecek olan lacivert-beyazlılar kadrosunda bulunan 11 oyuncuyla yeniden anlaştı.
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