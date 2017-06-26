Eski Fenerbahçeli Maccabi FOX'ta

NBA takımlarından Atlanta Hawks'ta asistan koç olarak görev yapan Fenerbahçe'nin eski Başantreörü Hırvat Neven Spahija, Maccabi FOX Tel Aviv ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.
NBA takımlarından Atlanta Hawks'ta asistan koç olarak görev yapan Fenerbahçe'nin eski Başantreörü Hırvat Neven Spahija, Maccabi FOX Tel Aviv ile 2 yıllık sözleşme imzaladı. Yaklaşık 3 buçuk yıldır Atlanta Hawks'ta asistan koçluk görevini sürdüren ve 2011-2012 sezonunda da Fenerbahçe Ülker'de başantrenörlük görevini üstlenmiş olan Neven Spahija, yeni sezonda İsrail ekibi Maccabi FOX Tel Aviv'de görev alacak. İsrail ekibi ile 2 yıllık sözleşme imzalayan Hırvat hoca, Maccabi FOX Tel Aviv'i 2006-2007 sezonunda da çalıştırmıştı.
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