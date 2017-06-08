Eski FBI Direktörü Comey ifade verdi

Eski FBI Direktörü James Comey, ABD Senatosu İstihbarat Komitesi'nde verdiği ifade sırasında 'Yönetim beni karalamayı seçti, bunlar açık ve basit yalanlardır' dedi.

Eski FBI Direktörü James Comey, ABD Senatosu İstihbarat Komitesi'nde verdiği ifade sırasında "Yönetim beni karalamayı seçti, bunlar açık ve basit yalanlardır" dedi.

Eski FBI Direktörü James Comey, ABD Başkanı Donald Trump hakkındaki Rusya soruşturması kapsamında ABD Senatosu İstihbarat Komitesi'nde ifade veriyor. Yemin ettikten sonra ifadesine başlayan Comey, Amerikan halkının FBI'ın dürüst, güçlü ve bağımsız olduğunu bilmesini istediğini söyledi. "Yönetim beni karalamayı seçti, bunlar açık ve basit yalanlar" diyen Comey, Trump'a seslenerek "Beni ve FBI'ı karaladın" dedi. Comey, Trump'ın televizyonda Rusya soruşturması nedeniyle kendisini görevden alındığını söylediğinde şaşırdığını kaydetti.

