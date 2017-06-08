Eski FBI Direktörü Comey ABD Kongresinde ifade veriyor

Eski FBI Direktörü James Comey, ABD Kongresindeki ifadesinde, Trump yönetiminin "görevine son verildikten sonra kendisini karaladığını" ve "FBI hakkında yalan söylediğini" öne sürdü.

Eski FBI Direktörü Comey, kendisinin görevde olduğu dönemde Rusya ile ilgili yürütülen soruşturmada ABD Başkanı Donald Trump'ın adının yer almadığını söyledi.

"Trump ile görüşmelerimi kayıt altına aldım"

Comey, önceki başkanlar George W. Bush ve Barack Obama dönemindeki özel görüşmelerle ilgili bilgi notu tutma ihtiyacı duymadığını ancak Donald Trump ile görüşmelerini, "bir gün kendisini ve FBI'ın bütünlüğünü savunması gerekebilir" diye kayıt altına aldığını belirtti.

"Trump 'Rusya soruşturmasını sona erdirme' talebinde bulunmadı"

Eski FBI Direktörü Comey, ABD Başkanı Trump'ın kendisinden "Rusya soruşturmasını sona erdirmesi" talebinde bulunmadığını ancak eski Ulusal Güvenlik Danışmanı Michael Flynn hakkındaki soruşturmanın sona erdirilmesini istediğini söyledi.