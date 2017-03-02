Eski fabrikada yangın: 3 ölü

Avustralya'nın Melbourne şehrinde eski bir fabrikada çıkan yangında 3 kişi öldü.
Avustralya'nın Melbourne şehrinde eski bir fabrikada çıkan yangında 3 kişi öldü. Avustralya'nın Melbourne şehrinde terk edilmiş bir fabrikanın arkasında kalan odada henüz kimliği belirlenemeyen 3 kişinin cesedi bulundu. Polis, olay yerinde içerisinde yanıcı madde bulunan bidonlar buldu. Polisler, yangının nasıl çıktığını ve olay yerinde bulunun 3 kişinin cesedini araştırıyor.
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