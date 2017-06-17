Eski eşinin çalıştığı dükkanı bastı, dehşet saçtı

Ankara'da eski eşinin çalıştığı iş yerini silahla basan şahıs, dükkan sahibini ayağından vurduktan sonra çevreye rastgele ateş açarak dehşet saçtı. İş yerine operasyon düzenleyen özel harekat ekipleri, şahsı etkisiz hale getirdi.

Ankara'da eski eşinin çalıştığı iş yerini silahla basan şahıs, dükkan sahibini ayağından vurduktan sonra çevreye rastgele ateş açarak dehşet saçtı. İş yerine operasyon düzenleyen özel harekat ekipleri, şahsı etkisiz hale getirdi.

Olay, Yenimahalle ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Muzaffer Y. isimli bir şahıs saat 09.30 sıralarında yanına aldığı pompalı tüfek ve tabancayla Ostim'de eski eşinin çalıştığı jeneratör dükkanını bastı. Dükkan sahibini silahla ayağından yaralayan Muzaffer Y. çevreye rastgele ateş açmaya başladı. Çevre dükkanlarda çalışanların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis, ambulans ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Olay yerine gelen polis ekipleri Muzaffer Y.'yi ikna çabalarına başladı ancak ateşle karşılık alınca bölgeden uzaklaşarak çevre güvenliği aldı. Saldırganın sakinleştirme girişimleri sonuç vermeyince dükkana açılan sokaklar trafiğe kapatılarak özel harekat ekiplerine haber verildi. Zırhlı araçlarla olay yerine gelen özel harekat polisleri, çelik yeleklerini giyerek şahsı ikna etmek için çalışmalara başladı. Polis ekiplerinin ikna girişimlerine ateş ederek cevap veren Muzaffer Y'nin silahından çıkan kurşunlar çevredeki araçlara isabet etti.

Sabah saatlerinde başlayan ikna çalışmaları tam 4 saat sonra, öğle saatlerinde sonuç verdi. Özel harekat polisleri tarafından silahıyla birlikte gözaltına alınan şahıs, asayiş ekipleri tarafından ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

Ayağından yaralanan dükkan sahibinin saldırganın elinden kurtularak olay yerinden kaçtığı öğrenildi.

Görgü tanıklarından Erdal Erdoğan, yaşanan olaya ilişkin şunları söyledi:

"Biz sabah burada çalışıyorduk. Elinde tüfekle çıktı arkadaş, arabalara ateş ediyordu. Mustafa ağabeyi gördüm o bu tarafa doğru gidiyordu. Ondan sonra geri içeri girdi. Polislere telefon ettik, onlar geldi buraya. Ondan sonra biz uzaktan izledik."

Başka bir görgü tanığı ise bağırış sesleriyle dışarı çıktıklarını belirterek, "Burada çalışan bir bayan eleman var. Karısını sormuş 'burada mı' diye. Burada çalışan eleman da 'yok' demiş burada. Normalde karısı yukarıdaymış. Geldi dükkan sahibine sıkınca adam kaçtı. Sonra arabalara falan sıktı. Bize sordu 'nerde' diye. Sonra da polisler ikna etmeye çalıştılar. Polislerden falan içki istedi" şeklinde konuştu.

(Uğur Kan Yüksek - Fatih Erdoğan/İHA)