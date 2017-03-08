Eski eşini öldüren zanlıya çocuklarından tepki

Antalya'nın Manavgat ilçesinde eski eşini pampalı tüfekle öldüren katil zanlısına olay yerinde tatbikat yaptırıldı. Babasının olay yerinde araçtan indirildiği sırada çiftin kızı ve oğlu babalarına, 'Anamızı öldürdün. Allah senin belanı versin' diye bağırdılar.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde eski eşini pampalı tüfekle öldüren katil zanlısına olay yerinde tatbikat yaptırıldı. Babasının olay yerinde araçtan indirildiği sırada çiftin kızı ve oğlu babalarına, "Anamızı öldürdün. Allah senin belanı versin" diye bağırdılar.

Örnek Mahallesi 1537 sokakta meydana gelen olayda kızının evinin önünde bir otomobil içerisinde saklanan ve 1 yıl önce boşandığı eski eşi Aynur Özallı'yı pompalı tüfekle öldüren Cuma A., olayın ardından polis karakoluna giderek teslim olmuştu. Emniyetteki sorgusunda eski eşini öldürdüğünü kabul eden Cuma A., önce hakim karşısına çıkarıldı ardından da olay yerinde tatbikat yaptırıldı. Cuma A.'nın olay yerine gelişi sırasında evin çevresinde giriş çıkışları kapatan emniyet güçlerinin sıkı güvenlik önlemi aldığı gözlendi.

Üzerinde çelik yelek ve başında şapka ile polis aracından indirilen Cuma A., Savcıya olayı nasıl işlediğini soğukkanlılıkla anlattı. Cuma A. olayı anlatırken bir evin balkonunda bulunan kızı ve oğlu, "Anamızı öldürdün. Allah senin belanı versin" diye bağırdılar. Cuma A. tatbikatın ardından getirildiği gibi sıkı güvenlik önlemleri altında olay yerinden götürüldü.

(Arif Kaplan/İHA)