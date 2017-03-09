Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber sitesinde son haberler , Türkiye ve dünyadan son dakika haberleri, siyaset, magazin ve spor dünyasından analiz ve özel gazete metinlerine ulaşabilirsiniz

SON DAKİKA
Sol Ok
Sağ Ok
Menü
Ara
Facebook Twitter
Hür Haber - Türkiye Haberleri ANASAYFAGÜNDEMSPORDÜNYAÖZEL HABERTEKNOLOJİSOSYAL MEDYAEKONOMİEĞİTİMOYUNMAGAZİN
Eski eşini çalıştığı iş yerinde öldürdü
Facebook Twitter Google Plus WhatsApp Tumblr Yazdır Büyüt Küçült

Eski eşini çalıştığı iş yerinde öldürdü

Muğla'nın Bodrum ilçesinde çalıştığı iş yerinde eski eşinin bıçaklı saldırısına uğrayan genç kadın hayatını kaybetti.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde çalıştığı iş yerinde eski eşinin bıçaklı saldırısına uğrayan genç kadın hayatını kaybetti.
Olay, Yalıkavak Mahallesi Gökçebel mevkiindeki bir mobilya mağazasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; M.T. isimli şahıs, 1,5 ay önce boşandığı eski eşi G.T.'yi çalıştığı iş yerine geldi. Çift arasında başlayan tartışmanın büyümesi üzerine M.T., yanında bulundurduğu bıçakla eski eşini boynundan ve vücudunun çeşitli yerlerinden defalarca bıçakladı. Vücuduna aldığı bıçak darbeleriyle ağır şekilde yaralanan G. T, kanlar içinde yere yığıldı.
Kavgaya müdahale eden vatandaşlar, saldırgan M.Y'yi güçlükle zaptedebildi. 112 Acil Servis ekiplerinin müdahale ettiği genç kadının hayatını kaybettiği belirlendi. Cinayet zanlısı suç aleti bıçakla birlikte gözaltına alındı. Hayatını kaybeden Toprak'ın cenazesi Bodrum Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
(Eren Ayhan / İHA)

Facebook Twitter Google Plus WhatsApp
  YORUM YAP / YORUM OKU
Yorum
BU HABERİ OKUYANLAR BUNLARI DA OKUDU
Merkez Bankasının toplam rezervleri azaldı
Artık HDP'li de değil !
'Akkuyu projesi Rusya-Türkiye ilişkilerinin...'
Deprem bölgesinde kurbanlar kesildi
'Kendi ayağınıza kurşun sıkmak olur'
İşçilerle dürüm yedi
Sağ Ok Sol Ok
Yazarlar Foto Galeri Video Galeri Günün Haberleri
Çok Okunanlar
Andy-Ar, 2017 Referandum anketi sonucunu açıkladı
Andy-Ar, 2017 Referandum anketi sonucunu açıkladı
CHP'li Faik Tunay referandum 'evet' diyeceğini açıkladı
CHP'li Faik Tunay referandum 'evet' diyeceğini açıkladı
Vatandaştan Kılıçdaroğlu'na referandum dersi!
Vatandaştan Kılıçdaroğlu'na referandum dersi!
Erdoğan'ın eski başyaveri: 'Ben suçsuzum demiyorum'
Erdoğan'ın eski başyaveri: 'Ben suçsuzum demiyorum'
Diyarbakır Lice'de çatışma: 1 asker şehit!
Diyarbakır Lice'de çatışma: 1 asker şehit!
Erdoğan Kılıçdaroğlu'na seslendi: Artık Başbakan yok!
Erdoğan Kılıçdaroğlu'na seslendi: Artık Başbakan yok!
Yazarlar
Sağ Ok Sol Ok
Kadın
Sağ Ok Sol Ok
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Son Haberler
Merkez Bankasının toplam rezervleri azaldı
Merkez Bankasının toplam rezervleri azaldı
Artık HDP'li de değil !
Artık HDP'li de değil !
'Akkuyu projesi Rusya-Türkiye ilişkilerinin...'
'Akkuyu projesi Rusya-Türkiye ilişkilerinin...'
Deprem bölgesinde kurbanlar kesildi
Deprem bölgesinde kurbanlar kesildi
'Kendi ayağınıza kurşun sıkmak olur'
'Kendi ayağınıza kurşun sıkmak olur'
İşçilerle dürüm yedi
İşçilerle dürüm yedi
'Bazı siyasilerin maddeleri okumadığını görüyoruz'
'Bazı siyasilerin maddeleri okumadığını görüyoruz'
Yargıtay'dan ortak velayet kararı
Yargıtay'dan ortak velayet kararı
İstiklal Caddesi'ndeki intihar saldırısında 1 tahliye
İstiklal Caddesi'ndeki intihar saldırısında 1 tahliye
'Wilders gibi faşistlere pabuç bırakmayız'
'Wilders gibi faşistlere pabuç bırakmayız'
Şehit uzman çavuş son yolculuğuna uğurlandı
Şehit uzman çavuş son yolculuğuna uğurlandı
Atalay Filiz'in cezası belli oldu
Atalay Filiz'in cezası belli oldu

ANASAYFA | GÜNÜN HABERLERİ | KÜNYE | REKLAM | RSS
Hurhaber.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz. Sayfalarımızda kaynak belirtilerek yayınlanan haberler ilgili kaynağa aittir ve bu haberlerin kopyalanması durumunda, tüm sorumluluk kopyalayan kişi / kuruma ait olacaktır. Başka kaynak veya gazeteden alıntı yazarlar ve site yazarlarına ait yazılardan dolayı Hür Haber sorumlu tutulamaz.


Gündem Spor Dünya Özel Haber Teknoloji Sosyal Medya Ekonomi Eğitim Oyun Magazin Yaşam 3.Sayfa Astroloji Sağlık Medya Analiz Kadın Ramazan Kültür Sanat Ajans Dizi Sinema English