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Eski dostlar bir arada

Gaziantepspor Teknik Direktörü Bülent Uygun, Fenerbahçe'den eski takım arkadaşı Oğuz Çetin'e Büyükşehir Gaziantepspor görevi sonrası hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Gaziantepspor Teknik Direktörü Bülent Uygun, Fenerbahçe'den eski takım arkadaşı Oğuz Çetin'e Büyükşehir Gaziantepspor görevi sonrası hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.
Büyükşehir Gaziantepspor ile anlaşmaya varan Oğuz Çentin'e ilk hayırlı olsun ziyareti eski takım arkadaşı Bülent Uygun'dan geldi. Çetin'e hayırlı olsun temennisinde bulunan Uygun, eski takım arkadaşına inancının tam olduğunu dile getirdi. Antrenman sonrası ise Bülent Uygun, Oğuz Çetin ve oyuncularına baklava ikramında bulunarak, başarı dileklerini iletti.
Gaziantepspor Teknik Direktörü Bülent Uygun, Oğuz Çetin'in 1988-1996, kendisinin de 1993-1996 yılları arasında Fenerbahçe'de forma giydiğini hatırlatarak, "Bir dönem beraber futbol oynadığım, gerek futbol bilgisi ve yetenekleri ile Türkiye'nin İmparatoru olmuş olan Oğuz Çetin hocam ile beraberce aynı şehrin başarısı için hizmet etmekten ve mücadele etmekten gurur duyuyorum. Teknik Direktörlük yeteneklerine çok inandığım hocamın, futbolculuk yaşantısındaki kariyerinin ve başarısını herkes biliyor. Bu başarının kariyerinde daha da artarak devam etmesini temenni eder, başarılar dilerim" dedi.
Çetin ise, Uygun ve ekibinin ziyaretinden memnuniyetini dile getirerek, birlikte kentin ve sorumlu oldukları takımların hak ettiği yerlere çıkarmak için mücadele edeceklerini ifade etti.
(Kazım Uzunöz / İHA)

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