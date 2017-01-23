Eski Dışişleri Bakanı Halefoğlu son yolculuğuna uğurlandı

12 Eylül darbesinin ardından kurulan sivil hükümette yer alan eski Dışişleri Bakanı ve 17. Dönem Ankara Milletvekili Vahit Melih Halefoğlu, Teşvikiye Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı.

12 Eylül darbesinin ardından kurulan sivil hükümette yer alan eski Dışişleri Bakanı ve 17. Dönem Ankara Milletvekili Vahit Melih Halefoğlu, Teşvikiye Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı.

Turgut Özal'ın kurduğu ilk hükümette Dışişleri Bakanlığı yapan, 17. Dönem Ankara Milletvekili olan ve 21 Ocak Cumartesi günü 98 yaşında hayata gözlerini yuman Vahit Melih Halefoğlu son yolculuğuna uğurlandı. Şişli'de bulunan Teşvikiye Camii'nde öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazına Halefoğlu'nun yakınları, sevenleri ve vatandaşlar katıldı. CHP Milletvekili ve TBMM Başkanvekili Akif Hamza Çebi'nin de katıldığı cenaze töreninde taziyeleri Halefoğlu'nun eşi Zehra Halefoğlu, oğlu Melih Halefoğlu, kızı Gamze Yüceoğlu ve damadı olan eski TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Erkut Yüceoğlu kabul etti. Cenaze törenine çok sayıda çelenk gönderilirken, çelenklerin arasında Başbakan Binali Yıldırım'ın ve Dışişleri Bakanlığının gönderdiği çelenkler de yer aldı. Halefoğlu'nun eşi Zehra Halefoğlu, cenaze aracına yüklenen tabuta son kez dokunurken eşine son vedasında gözyaşlarına hakim olmakta zorlandı.



HALEFOĞLU KİMDİR?

1919'da Hatay'da doğan Halefoğlu, Ankara Siyasal Bilgiler Fakültesini bitirdi. Dışişleri Bakanlığında Siyasi Daire Genel Müdürlüğü yapan yapan Halefoğlu, Beyrut, Kuveyt, Moskova, Lahey ve Bonn Büyükelçiliği görevlerinde bulundu. 17. dönemde Ankara milletvekili seçilen Halefoğlu, Dışişleri Bakanlığı görevini üstlendi. Fransızca, İngilizce, Almanca ve Arapça bilen Halefoğlu iki çocuk babasıydı.

Cenaze namazı Teşvikiye Camii'nde kılınan Halefoğlu'nun cenazesi defnedilmek üzere Zincirlikuyu Mezarlığı'na götürüldü.

(Hüseyin Coşkun / İHA)