Eski dekan FETÖ'den tutuklandı

FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan Gazi Üniversitesi Polatlı Fen Edebiyat Fakültesi eski dekanı Prof. Dr. Selçuk Kervan tutuklandı.
FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan Gazi Üniversitesi Polatlı Fen Edebiyat Fakültesi eski dekanı Prof. Dr. Selçuk Kervan tutuklandı. Polatlı İlçe Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince geçen pazartesi günü yapılan operasyonda, 15 Temmuz sonrası (YÖK) tarafından istifası alınan eski dekan Prof. Dr. Selçuk Kervan, FETÖ/PDY'ye finansal destek sağladığı, FETÖ'ye bağlı eğitim kurumlarıyla irtibatlı olduğu ve örgütün şifreli haberleşme programı 'ByLock' kullandığı iddiasıyla gözaltına alınmıştı. Eski Dekan Prof. Dr. Selçuk Kervan emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Kervan çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. (Hamza Kabasakal / İHA)
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