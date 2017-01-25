Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber sitesinde son haberler , Türkiye ve dünyadan son dakika haberleri, siyaset, magazin ve spor dünyasından analiz ve özel gazete metinlerine ulaşabilirsiniz

SON DAKİKA
Sol Ok
Sağ Ok
Menü
Ara
Facebook Twitter
Hür Haber - Türkiye Haberleri ANASAYFAGÜNDEMSPORDÜNYAÖZEL HABERTEKNOLOJİSOSYAL MEDYAEKONOMİEĞİTİMOYUNMAGAZİN
Eski CHP'li Zülfü Livaneli'den 'Başkanlık'a destek
Facebook Twitter Google Plus WhatsApp Tumblr Yazdır Büyüt Küçült

Eski CHP'li Zülfü Livaneli'den 'Başkanlık'a destek

Zülfü Livaneli, 11 Eylül 1996 yılında Milliyet gazetesindeki köşe yazısında, başkanlık sisteminin, bugünkünden çok daha doğru olduğunu nedenleriyle kaleme alarak bu konudaki görüşlerini belirtmiş. İşte Livaneli'nin başkanlık sistemine dair görüşlerini ifade ettiği o köşe yazısı...

Ünlü sanatçı Zülfü Livaneli, 11 Eylül 1996 yılında Milliyet gazetesindeki 'Başkanlık Sistemi' başlıklı köşe yazısında mevcut sistemi yerden yere vurarak başkanlık sistemine geçmenin daha doğru olacağını nedenleriyle vurgulamış.

İşte Livaneli'nin çok konuşulacak o köşe yazısıdan önemli satırbaşları:

"Rastlantı olmasa gerek dün akşam bir dost toplantısındaydık ve son zamanlarda daha çok tartışılmaya başlanan başkanlık sistemi konusu açıldı. Baktım ki hiç konuşmadıkları halde birçok kişinin aklından aynı şey geçiyor. Türkiye'nin içine düştüğü siyasi kilitlemeleri ve birer 'siyaset ağasına' benzemeye başlayan lider çekişmelerini aşabilmek için, başkanlık sistemi formülü ortaya atılıyor. İtiraf edeyim ki bu çözüm, uzunca bir zamandır benim de kafamı meşgul etmekte. 

Gelin birlikte düşünelim ve şöyle bir tartışalım konuyu: Türkiye'de demokrasinin artık sağlıklı bir 'demokrasi' sayılamayacağı gün gibi ortada. İstenmeyen ve hiçbir konuyu çözme yeteneği olmayan hükümetler kuruluyor...

"Liderler halkın bağrından değil, kongrelerin böğründen çıkıyor. Başa geldikten sonrada kendilerini kongrede desteklemiş olan gruplara minnet borçlarını ödemeye çalışıyor, o gruplardan bakan atıyorlar. Bir kabine atanırken kimin o işi en iyi yapacağına değil, parti içi dengelere ve kimin Karadenizli kimin Kürt, kimin Alevi, kimin Sünni , kimin Nakşi olduğuna bakılıyor. Sonuçta geldiğimiz nokta ortada: İki cümleyi bir araya getiremeyen, hiçbir özel şirketin istihdam etmeyeceği birtakım adamlar, Türkiye Cumhuriyeti hükümetlerinin bakanı oluyorlar..."

"Bunun yerine iki turlu bir başkanlık sistemine geçtiğimizi düşünün: Devlet başkanını parlamento değil, biz seçiyoruz. Üç ya da dört yılda bir sandık başına ve istediğimiz, güvendiğimiz kişiyi büyük sorumluluklar yükleyerek işbaşına getiriyoruz. Bu seçim iki turlu olacağı için yanlış yapma ihtimalimiz azalıyor ve adayları iyice kıyaslayarak karar veriyoruz. Şimdiki parti oyları gibi, yüzde yirmilere, onlara bölünmüyoruz. Yeni başkan bize daha önce tanıttığı güçlü ve kaliteli kadroları, meclis ve politika dışından uzman kişileri bakan olarak atıyor. Meclis de bu kadro ve başkan üzerindeki denetim görevini yerine getiriyor. Hem de hiçbir bakanlık beklentisine düşmeden, hiçbir baskıdan yılmadan ve genel başkanın karşısında eğilip bükülmeden. Böyle bir sistem bana bugünkünden çok daha doğru görünüyor. Ne dersiniz?"

İşte köşe yazısının tamamı:

livaneli_baskanlik


Facebook Twitter Google Plus WhatsApp
  YORUM YAP / YORUM OKU
Yorum
BU HABERİ OKUYANLAR BUNLARI DA OKUDU
Banvit deplasmandan puanla döndü
Ortağını delik teşik edip üzerinden arabayla geçti
Mersin Büyükşehir Belediyespor deplasmanda fark yedi
8 kişiye terörden tutuklama
Fenerbahçe Macar temsilciyi mağlup etti
İstanbul'da kimyasal madde zehirlenmesi: 4 yaralı
Sağ Ok Sol Ok
Yazarlar Foto Galeri Video Galeri Günün Haberleri
Çok Okunanlar
Hadımköy'de son dakika patlama yaralılar var
Hadımköy'de son dakika patlama yaralılar var
Ülker binlerce personel alacak!
Ülker binlerce personel alacak!
Başbakan Yıldırım referandum tarihini açıkladı
Başbakan Yıldırım referandum tarihini açıkladı
Başbakan'dan yüz binlerce kişiye iş müjdesi!
Başbakan'dan yüz binlerce kişiye iş müjdesi!
Beşiktaş'ta Demba Ba bombası! Bedavaya oynayacak...
Beşiktaş'ta Demba Ba bombası! Bedavaya oynayacak...
Ünlülerden 'Güçlü Türkiye için evet' kampanyası
Ünlülerden 'Güçlü Türkiye için evet' kampanyası
Yazarlar
Sağ Ok Sol Ok
Kadın
Sağ Ok Sol Ok
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Son Haberler
Banvit deplasmandan puanla döndü
Banvit deplasmandan puanla döndü
Ortağını delik teşik edip üzerinden arabayla geçti
Ortağını delik teşik edip üzerinden arabayla geçti
Mersin Büyükşehir Belediyespor deplasmanda fark yedi
Mersin Büyükşehir Belediyespor deplasmanda fark yedi
8 kişiye terörden tutuklama
8 kişiye terörden tutuklama
Fenerbahçe Macar temsilciyi mağlup etti
Fenerbahçe Macar temsilciyi mağlup etti
İstanbul'da kimyasal madde zehirlenmesi: 4 yaralı
İstanbul'da kimyasal madde zehirlenmesi: 4 yaralı
Türk derbisi Anadolu Efes'in
Türk derbisi Anadolu Efes'in
Trump: Duvarın inşasına hemen başlanacak
Trump: Duvarın inşasına hemen başlanacak
Beşiktaş Sompo Japan, Alman ekibi mağlup etti
Beşiktaş Sompo Japan, Alman ekibi mağlup etti
Bellona AGÜ sahasında kazandı
Bellona AGÜ sahasında kazandı
Yolcu treni tıra çarptı: 1 ölü, 14 yaralı
Yolcu treni tıra çarptı: 1 ölü, 14 yaralı
Yılın En İyi Özel Haber Ajansı: İHA
Yılın En İyi Özel Haber Ajansı: İHA

ANASAYFA | GÜNÜN HABERLERİ | KÜNYE | REKLAM | RSS
Hurhaber.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz. Sayfalarımızda kaynak belirtilerek yayınlanan haberler ilgili kaynağa aittir ve bu haberlerin kopyalanması durumunda, tüm sorumluluk kopyalayan kişi / kuruma ait olacaktır. Başka kaynak veya gazeteden alıntı yazarlar ve site yazarlarına ait yazılardan dolayı Hür Haber sorumlu tutulamaz.


Gündem Spor Dünya Özel Haber Teknoloji Sosyal Medya Ekonomi Eğitim Oyun Magazin Yaşam 3.Sayfa Astroloji Sağlık Medya Analiz Kadın Ramazan Kültür Sanat Ajans Dizi Sinema English