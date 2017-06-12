Eski binadan kopan parça otomobilin üzerine düştü

Balıkesir'in Edremit ilçesinde hissedilen deprem paniğe neden oldu. Yaşanan depremde tarihi bir binanın kopan parçası yoldan geçen otomobilin üzerine düştü.

Balıkesir'in Edremit ilçesinde hissedilen deprem paniğe neden oldu. Yaşanan depremde tarihi bir binanın kopan parçası yoldan geçen otomobilin üzerine düştü.

Edinilen bilgilere göre, Edremit ilçesinde saat 15.30 sıralarında hissedilen depremde Çayiçi Caddesi'nde bulunan tarihi bir binanın bir parçası yoldan geçen otomobilin üzerine düştü. Meydana gelen olayda şans eseri kimse yaralanmazken, araçta büyük hasar meydana geldi. Yaşanan deprem nedeniyle Edremitliler sokaklara çıktı.

(Emrah Elmas - Bekir Terzioğlu/İHA)