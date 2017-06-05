Eski binada göçük: 1 yaralı

Nevşehir'in Avanos ilçesinde eski bir binada meydana gelen göçükte 1 kişi yaralandı.

Nevşehir'in Avanos ilçesinde eski bir binada meydana gelen göçükte 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Avanos ilçesinde bu sabah eski bir binada meydana gelen göçük sonrasında evde bulunan 59 yaşındaki Yılmaz İllez göçük altında kaldı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ve ambulans ekibi sevk edilirken, göçük altında kalan İllez, AFAD ekiplerinin uzun uğraşları sonucu göçük altından çıkartıldı. İllez, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Nevşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan İllez'in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

(Baki Şenal /İHA)