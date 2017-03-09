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Eski Başyaverden darbe girişimi gecesi 'tatbikat' paylaşımı
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Eski Başyaverden darbe girişimi gecesi 'tatbikat' paylaşımı

Cumhurbaşkanına suikast girişimi davasında ifade veren Cumhurbaşkanı eski Başyaveri Ali Yazıcı'nın, darbe girişimi gecesi Çiğli'ye Aydın üzerinden geçtiği, Aydın sınırları içerisindeyken saat 22:45'te Watsapp grubundan olayın darbe değil tatbikat olduğu yolunda paylaşım yaptığı ortaya çıktı.

Cumhurbaşkanına suikast girişimi davasında ifade veren Cumhurbaşkanı eski Başyaveri Ali Yazıcı'nın, darbe girişimi gecesi Çiğli'ye Aydın üzerinden geçtiği, Aydın sınırları içerisindeyken saat 22:45'te Watsapp grubundan olayın darbe değil tatbikat olduğu yolunda paylaşım yaptığı ortaya çıktı.
Muğla 2'nci ağır Ceza Mahkemesinde görülen davada verdiği ifadede Aydın'da olduğunu açıklamayan sanık eski Başyaver Ali Yazıcı'nın Cumhurbaşkanlığı'na ait kendisine tahsisli araç ile Aydın üzerinden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a suikast düzenleyecek olan grup ile buluşmak için Çiğli'ye gittiği belirlendi. Saat 22:45'te Cumhurbaşkanlığı çalışanları olarak kendi aralarında kurdukları watsapp grubundan yaşanan olaylara ilişkin neler oluyor sorusuna, "Ben Antalya'ya geçiyorum araçla. Üst düzey emniyet tatbikatı var" diye yazıp paylaşan Ali Yazıcı'nın aslında watsapp'ta yazdığı gibi Antalya'ya gitmediği Aydın üzerinden suikastçı Özel Kuvvetler ve MAK timi ile buluşmak üzere İzmir Çiğili'ye gitmekte olduğu belirlendi. Yapılan inceleme ve araştırmalarda darbeci sanık eski başyaver Ali Yazıcı'nın saat 22:59'da ise Aydın İncirliova'da olduğu ortaya çıktı.
Ali Yazıcı ifadesinde, 15 Temmuz gecesini anlatarak, "Saat 21.30 gibi genel sekreterimiz aradı. Ayrıca, Danışmanı Davut Kavranoğlu aradı, neler olduğunu sordular. Bir Watsapp grubumuz vardı. Özel Kalem Müdürümüz Hasan Doğan'ın kurduğu. Oradan da bana sordular. Bir şey var mı diye. 'Ben Antalya'ya geçiyorum araçla. Üst düzey emniyet tatbikatı var' diye yazdım. Bir süre sonra beni Whatsapp grubundan çıkardılar" diye ifade verdi.

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