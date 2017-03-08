Eski Başyaver Yazıcı'ya 'Fuat Avni siz misiniz?' sorusu

Cumhurbaşkanı'na suikast girişimi davasında son olarak ifadesi alınan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eski Başyaveri sanık Albay Ali Yazıcı 'Fuat Avni siz misiniz' sorusuna, 'Sayın Cumhurbaşkanı ile 2015 tarihinde göreve başladım. Ama o daha önceden mesaj atıyordu. Değilim' cevabını verdi.

Cumhurbaşkanı'na suikast girişimi davasında son olarak ifadesi alınan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eski Başyaveri sanık Albay Ali Yazıcı 'Fuat Avni siz misiniz' sorusuna, "Sayın Cumhurbaşkanı ile 2015 tarihinde göreve başladım. Ama o daha önceden mesaj atıyordu. Değilim" cevabını verdi.

20 Şubat'ta başlayan Cumhurbaşkanı'na suikast girişimi davasında tutuklu 44 sanığın ifadelerinin alınması tamamlandı. Son olarak ifadesi alınan isim Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eski Başyaveri sanık Albay Ali Yazıcı oldu. İfadesi alınan Yazıcı, ifadenin ardından sorulan soruları cevaplandırdı. Mahkeme Başkanı'nın 'O gece olayların yaşandığı esnada askeri bir birliğe girmeniz makul mü' diye sorusuna sanık Yazıcı, "Şu anki ruh halimle değil. Ama o gün olaylar başladığı için daha emniyetliydi' cevabını verdi.

Mahkeme başkanının 'O gece Cumhurbaşkanı ile temasa geçtiniz mi' sorusuna Yazıcı, 'Birebir kendisi ile görüşmedim. Yanındakiler ile görüştüm. Emri olup olmadığın sordum. Herhangi bir emrinin olmadığını söylediler" dedi.

Mahkeme Başkanının 'Ramazan Elmas'ın odasında askeri hattı kullandınız mı' sorusuna ise Yazıcı, "Kullandım ama neden kullandığımı hatırlamıyorum. Ama kullanmadım" cevabı vermesi salonda gülüşmelere neden oldu.

Emin Yarbay ile darbe konusunu konuştunuz mu sorusuna ise Yazıcı, "Emin Yarbay ile bir sohbetimiz oldu. 'Cumhurbaşkanı nerede' diye sordu. Ben cevap vermedim. O esnada kendisi telefonda internette bir şeyler yapıyordu. Emin Yarbay'a olaylar ile ilgili ne düşündüğünü sordum. 'Belli bir grubun kalkışması' şeklinde cevap verdi" diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın avukatı Hadi Çakan, "15 Temmuz günü Emin Yarbay sizi muhafız alayında bir grup asker ile masa üstünde haritada çalıştığınız yönünde ifadesi var' sorusuna Yazıcı, "Benim orada harita üstünde çalışmam olmadı" cevabını verdi.

Avukatı Hadi Çakan sanığa, 'Sizin hakkınızda Cumhurbaşkanının yerini öğrenirim. Öğrenemezsem elimde paralel listesi bulunduğunu, bu listeyi kendisine ulaştırarak yerini öğrenirim' dediğiniz iddia ediliyor' sorusuna Yazıcı, "Elimde öyle bir liste yoktu" diye cevap verdi.

Cumhurbaşkanının avukatı Ahmet Özel, "14 Temmuz'da kendi odanızda Cumhurbaşkanının bütün Yaverleri ile toplantı yaptığınızı, 'Cumhurbaşkanının yerini koordinatlı olarak bulup bana bildireceksiniz' dediniz mi?' sorusuna sanık, "Ben öyle bir soru sormadım. Talimatım olmadı. Öğrenmek istesem bu şekilde onlara sormam" diye cevap verdi.

Aynı avukat bu defa Yazıcı'ya 'Fuat Avni siz misiniz' diye sordu. Yazıcı, "Sayın Cumhurbaşkanı ile 2015 tarihinde göreve başladım. Ama o daha önceden mesaj atıyordu. Değilim" dedi.

Avukat Özel, 'Cumhurbaşkanının görev tanımı dışında bir durumu paylaştınız mı? Kaydettiniz mi' sorusuna Yazıcı, "Görev tanımı dışında böyle bir şey yapmadım" dedi.

Avukat Ahmet Özel son olarak "Yurt dışı yolculuklarının birinde bazı gazetecilere 'Gülmeye devam edin. Haftaya darbe yaptığımızda nasıl güleceksiniz' dediniz mi" sorusu üzerine sanık Yazıcı, "Bunu anlamıyorum. Eğer bunu dediysem yapacak bir şey yok" diye konuştu.

Duruşma Savcısı'nın 'Yurtta Sulh Konseyi'ne üye misiniz?' sorusuna sanık Yazıcı, "Evet. Gazetelerde o listeye dahil edildiğimi gördüm' dedi.

(Bekir Tosun - İbrahim Kılınç /İHA)