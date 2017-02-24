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Eski Başkandan şok Tudor açıklaması
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Eski Başkandan şok Tudor açıklaması

Galatasaray eski Başkanı Duygun Yarsuvat, 'Igor Tudor'un geliş şeklini Galatasaray kültürüne yakıştıramıyorum. Sanki komşu kızını ayartmış gibi. Ayıp' dedi.

Galatasaray eski Başkanı Duygun Yarsuvat, "Igor Tudor'un geliş şeklini Galatasaray kültürüne yakıştıramıyorum. Sanki komşu kızını ayartmış gibi. Ayıp" dedi.
Duygun Yarsuvat, bir radyo kanalına bağlanarak sarı-kırmızılı takımla ilgili değerlendirmelerde bulundu. Riva ve Florya'nın satışı hakkında eleştirilerde bulunan Duygun Yarsuvat, "Riva elimizde büyük bir hazineydi. Durağan bir varlıktı. Harekete geçilmesi gerekirdi ama zamanlaması iyi olmadı. Hata olan, Florya'nın da aynı pakete konulması. Başkanın söylediğine göre yapılan anlaşmada Florya'ya benzer bir yer verilecek. Kime sorarsanız sorun Florya = Riva. Çok önemli ve değerli bir yerde. Bu anlaşma Galatasaray lehine değil. 45 milyon lira aldı Galatasaray. 170-220 milyon arası bir ücret de Denizbank'a gitti. Ama hala o bankaya olan borç bitmedi. Bütün gelirler 2023'e kadar bankaya temlik edildi. Hala bu paralar borcu bitirmeye yetmedi" dedi.

"TUDOR'UN GELİŞ ŞEKLİ AYIP"
Hamza Hamzaoğlu'nun gönderilişiyle çöküşün başladığını ifade eden Yarsuvat, "Benim dönemimde Prandelli'yi değiştirmek zorunda kaldık. İlk başta devam etme niyetindeydik ama futbol anlayışları tutmadı. Avrupa'dan elendikten sonra Hamza Hoca'yı getirdik. Çok da başarılı oldu. 3 kupa aldı. Yönetimin hatası onu göndermekti. Hamzaoğlu'nun gönderilmesinin ardından her şey çorap söküğü gibi gelişti. Çözüldük resmen. Denizli tercihi de kötüydü. Mustafa Denizli zaten soğuk havalı deplasmanlara gidemezdi. Yaşı ortada. Ayakta durup maç izleyemezdi. Kulüpte hala Hamza Hoca'nın alacağı var. Duruyor. Denizli'ye 1.6 milyon verildi. Sonra Riekerink'i getirdiler. Riekerink'i bey ilan ettiler. Ama her şeye rağmen şu aşamada gönderilmesi hataydı. Igor Tudor'un geliş şeklini Galatasaray kültürüne yakıştıramıyorum. Sanki komşu kızını ayartmış gibi. Ayıp" ifadelerini kullandı.

"BENİM DÖNMEMİ SİZ DEĞERLENDİRİN"
Kendi döneminde 3 kupa ve 1 yıldız kazanıldığına değinen Duygun Yarsuvat, "Her işi tadında bırakırım. En iyi şekilde yaparım. İdarecilik demek ilişki kurmak demektir. Çok iyi ilişki kurarım. Eski sporcuları neden yönetici yapmadın diyorlar. Tamam topa vurmayı biliyor olabilirler ama yöneticilik başka bir şey. Yumurtanın taze olmasını bilmek için tavuk olmaya gerek yok. Benim her dediğimin tersini yapıyor bu yönetim. Bunu anlayamıyorum. Bir iki kere bilgi verdiler bana o kadar. Fenerbahçe'nin bu kumpas davasından sonra TFF' ye bir tazminat davası açabileceğini düşünmüyorum. Galatasaray'a başkanlık için adaylığım yok. Benim böyle bir niyetim yok ama Galatasaray için fikirlerimi daima söylerim Ben 3 kupa, 1 de yıldız bıraktım. Benim dönemimi siz değerlendirin" açıklamasını yaptı.

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