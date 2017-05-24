Eski Başhekim hakkında FETÖ'den tutuklama kararı

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturması kapsamında hakkında inceleme yapılan Ahi Evran Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi eski Başhekimi Hacı K. hakkında tutuklama kararı çıktı.
Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturması kapsamında hakkında inceleme yapılan Ahi Evran Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi eski Başhekimi Hacı K. hakkında tutuklama kararı çıktı. 15 Temmuz darbe girişimi sonrasında eski Başhekim Hacı K., gözaltına alındıktan sonra serbest bırakılmıştı. Tanık beyanlarının alındığı Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya 20 tutuklu sanıkla birlikte 4 tutuksuz yargılanan sanık katıldı. FETÖ'nün Kırşehir'deki yapılanması hakkında bilgilendirmenin yapıldığı duruşmada tanık beyanları ve tutuklu sanıkların yaptıkları savunmalar sonrasında eski Başhekim Hacı K. hakkında tutuklama kararı çıktı. (Enderhan Öz /İHA)
ANASAYFA | GÜNÜN HABERLERİ | KÜNYE | REKLAM | RSS
Hurhaber.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz. Sayfalarımızda kaynak belirtilerek yayınlanan haberler ilgili kaynağa aittir ve bu haberlerin kopyalanması durumunda, tüm sorumluluk kopyalayan kişi / kuruma ait olacaktır. Başka kaynak veya gazeteden alıntı yazarlar ve site yazarlarına ait yazılardan dolayı Hür Haber sorumlu tutulamaz.