Eski Başhekim hakkında FETÖ'den tutuklama kararı

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturması kapsamında hakkında inceleme yapılan Ahi Evran Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi eski Başhekimi Hacı K. hakkında tutuklama kararı çıktı.

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturması kapsamında hakkında inceleme yapılan Ahi Evran Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi eski Başhekimi Hacı K. hakkında tutuklama kararı çıktı.

15 Temmuz darbe girişimi sonrasında eski Başhekim Hacı K., gözaltına alındıktan sonra serbest bırakılmıştı. Tanık beyanlarının alındığı Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya 20 tutuklu sanıkla birlikte 4 tutuksuz yargılanan sanık katıldı. FETÖ'nün Kırşehir'deki yapılanması hakkında bilgilendirmenin yapıldığı duruşmada tanık beyanları ve tutuklu sanıkların yaptıkları savunmalar sonrasında eski Başhekim Hacı K. hakkında tutuklama kararı çıktı.

(Enderhan Öz /İHA)