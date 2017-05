Eski Başbakan Davutoğlu Hasankeyf'i gezdi

Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu eşi Sare Davutoğlu ile Mardin'deki programından ardından Batman'ın tarihi kenti Hasankeyf ilçesine gelerek tarihi mekanları gezdi.

Eşi Sare Davutoğlu ve oğlu Mehmet Davutoğlu ile beraber Batman'ın Hasankeyf ilçesine gelen eski Başbakan Ahmet Dvutoğlu, Batman Valisi Ahmet Deniz, Hasankeyf Kaymakamı Faruk Bülent Baygüven tarafından karşılandı. Hasankeyf esnafını gezen Davutoğlu, Hasankeyflilerle sohbet edip hatıra fotoğrafı çektirdi. Esnaftan el dokuması halı alan Davutoğlu, tarihi mekanları gezdi. El-Rızık camisini ve tarihi kaleyi gezen Davutoğlu çifti, kalede açıklama yaptı.

Hasankeyf'i her zaman takdirle ve büyük bir tarihi hayranlıkla izlediğini söyleyen Ahmet Davutoğlu, "Buraya gelmek ve buradaki kültürel zenginliği görmek kadim kültürümüzün işaretlerini burada bizzat şahit olmak büyük bir mutluluk vermiştir. Devlet hayatında da her zaman Hasankeyf'in korunması ve gelecek nesillere bu zenginliğin aktarılması için gayret göstermeye çalıştık. Hasankeyf her şeyden önce insanlık mirasıdır. Asırlardan beri gelen çok büyük medeniyetlere ev sahipliği yapmıştır. Ve bu medeniyetlerin birbirine aktardığı kültürün yaşandığı bir mekandır" dedi.

Sare Davutoğlu ise, bütün dünyada doğallığa dönüş olduğunu ve burada gerçek bir doğal yaşamın olduğunu belirterek, "Burada geçek bir doğal yaşamı gördük insanların tabiatla uyumlu ve tabiattaki her şeyi değerlendirerek çok güzel bir hayatı yaşadıklarını gördük. Elbette zaman değişiyor şartlar değişiyor. Ama burada yaşanmışlıkları inşallah güzel bir çerçevede hem müzemizde hem de kalenin gezilebilir hale getirilebilmesiyle yaşamış olacağız" dedi.

(Mehmet Şükrü Yıldırım -Osman Arslan /İHA)