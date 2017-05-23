Eski Barca Başkanı gözaltına alındı

Barcelona'da 2010-2014 yılları arasında başkanlık yapan Sandro Rosell, 'kara para aklama' suçlamasıyla gözaltına alındı.

Barcelona'da 2010-2014 yılları arasında başkanlık yapan Sandro Rosell, 'kara para aklama' suçlamasıyla gözaltına alındı.

İspanyol polisi tarafından kara para aklama suçundan yapılan operasyonda 4 kişiyle birlikte gözaltına alınan Sandro Rosell'in ev ve iş yerlerinde de arama yapıldığı ifade edildi. İspanya'nın resmi haber ajansı EFE tarafından duyurulan haberde, Rosell'in 'Rimet' adı verilen operasyon kapsamında gözaltına alındığı, yürütülen soruşturmada Brezilya Milli Takımı'nın canlı yayın haklarında yasa dışı komisyonla alındığının tespit edildiği kaydedildi. Aynı zamanda bu soruşturmanın içinde eski Brezilya Futbol Konfederasyonu Başkanı Ricardo Teixeira'nın da olduğu öne sürüldü.

