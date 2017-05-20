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Eski bakan, hayatını kurtaran gencin nikahına bağlandı
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Eski bakan, hayatını kurtaran gencin nikahına bağlandı

Cezaevi yıllarında geçirdiği ameliyat sonrası Hepatit-B virüsüne bağlı karaciğer yetmezliği yaşayan Eski Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Yaşar Okuyan, kendisine karaciğer bağışında bulunan gencin nikah törenine görüntülü bağlandı.

Cezaevi yıllarında geçirdiği ameliyat sonrası Hepatit-B virüsüne bağlı karaciğer yetmezliği yaşayan Eski Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Yaşar Okuyan, kendisine karaciğer bağışında bulunan gencin nikah törenine görüntülü bağlandı.
Eski Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Yaşar Okuyan, cezaevi yıllarında geçirdiği ameliyat sonrası kaptığı Hepatit-B virüsüne bağlı karaciğer yetmezliği yaşamaya başladı. Hastalığının son evresinde artık yürümekte zorlanan ve hastanede organ bağışı bekleyen eski bakana sevindirici haber, genel başkan yardımcılığını yaptığı Vatan Partisinin kampanyasıyla geldi. Parti destekçisi Ahmet Şahin'in bağışladığı karaciğer Okuyan'ı hayata döndürdü. Nakil operasyonu 12 Ocak'ta yapılan Okuyan, yaklaşık 10 gün içinde yoğun bakımdan çıktı. Başarılı geçen ameliyat sürecinin ardından Eski Bakan Okuyan, hayatını kurtaran Ahmet Şahin'in nikah törenine görüntülü arayarak katıldı. Gülnihal Yıldırım ve Ahmet Şahin çiftini kutlayarak ömür boyu mutluluklar dileyen Okuyan, ilerleyen günlerde çifti ziyaret edeceğini belirtti.
Eski Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Yaşar Okuyan'a karaciğerini bağışlayarak hayata döndüren Ahmet Şahin, "Bakan bey 80 ihtilali döneminde uzun süre hastanede sağlıksız bir şekilde bulunmuştu. Bu süre zarfından Hepatit B virüsüne kapılarak Siroz olmuş. Bende o dönemlerde devam eden kumpas davaları başladığında bir FETÖ mağduru olarak 'Yok mu hakkımızı koruyacak birisi" dedim ve Yaşar Okuyan'ın ismini duydum. O dönemlerden de bir vefa borcum vardı" dedi.

"YAŞAR OKUYAN'IN ÖLÜM DÖŞEĞİNDE OLDUĞUNU ÖĞRENDİM"
Yaşar Okuyan'a vefa borcu olduğunu belirten Şahin, "Onun üstüne seneler sonra ölüm döşeğinde olduğunu öğrendim. Bunun üzerine de tabi o dönemlerden de vefa borcumuz var. Vatan Partisi de bununla ilgili bir çalışma yapınca, o dönemin vefası ve sağlıklı olduğum için başvurdum. Çok şükür şu an Bakan bey hayata tutundu. İlerleyen süreçte inşallah ufak tefek sıkıntılarını atlatmış olacak. Umarım en kısa zamanda tamamen sağlığına savuşur ve cesur konuşmalarına devam eder. Yalova Belediyesine de katkılarından dolayı teşekkür ediyorum" dedi.
(İsmail Gündüz/İHA)

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