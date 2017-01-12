12.01.2017 15:41 Eski AVM'nin çatısı çöktü

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde bir dönem alışveriş merkezi olarak kullanılan binanın çatısı karın ağırlığına dayanamayarak çöktü. Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde bir dönem alışveriş merkezi olarak kullanılan binanın çatısı karın ağırlığına dayanamayarak çöktü.

Edinilen bilgiye göre olay, Çorlu ilçesi Önerler Mahallesi İstanbul yolu üzerinde yer alan ve bir dönem alışveriş merkezi, bir dönem de mobilyacılar çarşısı olarak kullanılan binada meydana geldi. İlçede etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle biriken karın ağırlığına dayanamayan binanın çatısının bir bölümü çöktü.

Bir süredir kullanılmayan binada meydana gelen çökme nedeniyle maddi hasar oluştu. Binada kimsenin olmaması olası bir faciayı önledi.



