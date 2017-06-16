Eski Almanya Şansölyesi Kohl, hayatını kaybetti

Eski Şansölye Helmut Josef Michael Kohl, 3 Nisan 1930 tarihinde, Almanya'nın Ludwigshafen kentinde doğdu.

SİYASİ HAYATI

Kohl, 1973 yılında Hristiyan Demokrat Birliği (CDU) genel başkanı seçilmişti.

1976-2002 tarihleri arasında Alman parlamentosu Bundestag'da görev alan Kohl, bu süre zarfında Hristiyan Demokrat Parti/Hristiyan Sosyal Birliği grup başkanlığını yürüttü.

​1982'DE ŞANSÖLYE OLDU

Ekim 1982'de Kohl, CDU lideri olarak CDU ile Özgür Demokratik Parti'nin (FDP) kurduğu koalisyon hükümeti altında şansöyle seçildi. 1987'de, CDU-FDP oy çoğunluyla seçimleri kazanınca yine şansölye oldu.

SOĞUK SAVAŞ SONRASI ALMANYA'NIN BİRLEŞMESİ

Deneyimli siyasetçi, 1989'da Berlin Duvarı'nın yıkılmasının ardından, Doğu ile Batı Almanya'nın birleşmesini önerdi. Birleşme 1990'da gerçekleşti. 2 Aralık 1990'da, liderliğini yaptığı koalisyon 1933'ten beri ilk kez mecliste çoğunluğu elde etti.

BİRLEŞMİŞ ALMANYA'NIN İLK ŞANSÖLYESİ

Kohl, bu vesileyle birleşmiş Almanya'nın ilk şansölyesi oldu.

BISMARCK'TAN BU YANA EN UZUN SÜRE ŞANSÖLYELİK GÖREVİNİ ÜSTLENDİ

1982-1998 yılları arasında 6. Şansöyle olarak görev alan Kohl, Otto Von Bismarck'tan beri bu görevde en uzun bulunan siyasetçi ünvanına hak kazandı.

Alman tarihi hakkında kitaplar da kaleme almış olan Kohl, çeşitli Alman ve yabancı nişanlarla ödüllendirildi.