26.12.2016 17:36 Eski AK Parti İl Başkanı Akçay'dan, Başkan Albayrak'a ziyaret

Eski AK Parti İl Başkanı Ahmet Akçay, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak'ı makamında ziyaret etti. Eski AK Parti İl Başkanı Ahmet Akçay, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak'ı makamında ziyaret etti.



Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Münür Karaevli'nin de eşlik ettiği ziyarette Başkan Albayrak ile sohbet eden Akçay, Büyükşehir Belediyesi'nin çalışmalarıyla ilgili bilgiler aldı ve Albayrak'a çalışmalarında başarılar diledi.



Başkan Albayrak da, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek Akçay'a teşekkür etti.

