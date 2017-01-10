10.01.2017 15:05 Eşinin adını okulda yaşatacak

Akçakocalı İş Adamı Esvet Sarıoğlu, geçtiğimiz yıllarda hayatını kaybeden eşi Dilek Sarıoğlu'nun adını yaşatmak için Akçakoca'da Anaokulu yaptırmaya karar verdi. Düzce Valiliğinde yapılan protokol ile Sarıoğlu, eşinin adına Akçakoca'da anaokulu yaptıracak. Akçakocalı İş Adamı Esvet Sarıoğlu, geçtiğimiz yıllarda hayatını kaybeden eşi Dilek Sarıoğlu'nun adını yaşatmak için Akçakoca'da Anaokulu yaptırmaya karar verdi. Düzce Valiliğinde yapılan protokol ile Sarıoğlu, eşinin adına Akçakoca'da anaokulu yaptıracak.



Akçakocalı İş Adamı Esvet Sarıoğlu, eşinin adını yaşatmak için Akçakoca'da bir okul yaptırmak için girişimlerde bulundu. Konu ile ilgili olarak İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile irtibata geçen Sarıoğlu, Akçakoca Atatürk İlköğretim Okulu'nun hemen yanında bulunan araziye Anaokulu yaptıracağını belirtti. Yapılan görüşmeler olumlu ilerleyince, Vali Zülkif Dağlı'nın da katıldığı bir protokol imzalama töreni gerçekleştirildi. Valilik Toplantı Salonunda gerçekleştirilen imza törenine Akçakocalı İş Adamı Esvet Sarıoğlu, İl Milli Eğitim Müdürü Murat Yiğit ve Vali Zülkif Dağlı katıldı. Vali Dağlı Akçakoca'ya Anaokulu yaptırmakla ilgili olarak iş adamı Esvet Sarıoğlu'na teşekkürlerini iletirken, hayatını kaybeden eşine de başsağlığı dileklerinde bulundu. Dağlı şöyle devam etti: "Okullaşma anlamında yeni okullara ihtiyacımız var. İl merkezimizde 8 okulda ikili öğretim devam ediyor. Bu anlamda hayırseverlere ihtiyacımız var. 8 okul az değil. Sayın Cumhurbaşkanımız 2019 tarihi itibarıyla tekli öğretim yönündeki çalışmaların bitirileceği talimatı verdi. İl olarak hedefimizi 2017 yılı içerisinde tekli öğretime tüm okullarımızda geçmeyi hedefliyoruz. Bunu hayırseverlerimizin desteği ile yapacağız" dedi. Konuşmaların ardından Akçakoca Atatürk İlköğretim Okulu yanına Anaokulu inşaatı iş birliği protokolü imzalandı.

