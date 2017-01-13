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Eşini ve ikizlerini kaybeden acılı baba içini döktü
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Eşini ve ikizlerini kaybeden acılı baba içini döktü

Bursa'da meydana gelen acı olayda ikiz çocuklarını zehirledikten sonra intihar ettiği iddia edilen Zahide Kahraman'ın eşi Mustafa Kahraman, sosyal medya üzerinden içini döktü. Eşi ile mutlu bir evliliklerinin olduğunu söyleyen Karaman, ikizlerinin kokusunu almadan bu dünyada yaşamanın anlamsız olduğunu söyledi.

Bursa'da meydana gelen acı olayda ikiz çocuklarını zehirledikten sonra intihar ettiği iddia edilen Zahide Kahraman'ın eşi Mustafa Kahraman, sosyal medya üzerinden içini döktü. Eşi ile mutlu bir evliliklerinin olduğunu söyleyen Karaman, ikizlerinin kokusunu almadan bu dünyada yaşamanın anlamsız olduğunu söyledi.
Bursa'nın Nilüfer ilçesinde 4,5 yaşındaki ikiz çocukları Eslem ve Ecrin'i kanepede çizgi film seyrettikleri sırada doğalgaz sobasını açarak zehirledikten sonra kendini de doğalgaz borusuna asarak intihar eden Zahide Kahraman'ın eşi Mustafa Kahraman, o acı günü ve eşi ile tanıştığı günden bu yana yaşadıklarını sosyal medya üzerinde yazdığı yazı ile paylaştı.

ACILI BABADAN DUYGU DOLU SATIRLAR
Bir anda iki çocuğunu ve eşini kaybeden acılı baba Mustafa Kahraman, olayın meydana geldiği günün sabahında çocukları ile kar topu oynadığını söyledi. Sosyal medya hesabında yaşadıklarını yazan Kahraman, o gün saat 14.20'de evden ayrıldığını, 16 20 civarlarında ise ablasına eşi tarafından atılan 'Hakkınızı helal edin' mesajının ardından eve geldiğini belirtti. Acılı baba kapının kilitli olduğunu fark edince camı kırarak eve girdiğini ve acı manzara ile karşılaştığını söyledi. Çocuklarına ve eşine ilk etapta kalp mesajı yaptığını söyleyen baba daha sonra hem eşini hem çocuklarını aynı anda kucaklayarak bir taksi ile hastaneye götürdüğünü belirtti.
Acılı baba mesajında şu ifadeleri kullandı:
"9 Ocak sabahı kaldım saat dokuz baba 'Kardan adam yapalım' dediler. Babacığım 'kahvaltı yapalım yaparız' dedim. Kahvaltı yaptık Zahidem'e gel sende dedim. Eldivenleri giydirdik çocuklarımıza kardan adam yaptık. Sonra eve girdik. Haberler diyormuş 7 gündür geçinemiyorlarmış falan. Güzel haber kurmuşlar. Saat 14.20 de hepsini öptüm kokladım işe gittim. Saat 16.20 ablam aradı. Zahide mesaj attı hakkınızı helal edin diyor falan dedi. Hemen aradım Zahide'm telleri açmadı açmadı. Hemen taksiye atlayıp eve gittim zile bastım açmadı. Camı kırdım içeri girdim bu manzarayla karşılaştım. Hepsine kalp masajı yaptım 2 elimle. Üçüne de taksiye atıp hastaneye yetiştirdim. Ama dönmediler. Yavrularımın Zahide'min cansız bedenini morga aldılar. Dünyam yıkıldı. Cenazelerini ilçeme getirdim bugün gömdüm ellerimle. Yavrularımı kendi ellerimle yıkadım onların kırkı çıksın en güzel mezar taşlarını yaptıracağım. Eşten dosttan Allah razı olsun. İkizlerimin kokusunu alamadan yaşanmaz bu dünyada"
(Hüdayi Demirhan/İHA)
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