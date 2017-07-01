Eşine zorla dışkı yedirdi

Ağrı'nın Patnos ilçesine bağlı Andaçlı köyünde çekilen bir görüntü kısa süre içinde sosyal medyada büyük tepkilere neden oldu.

Ağrı'nın Patnos ilçesine bağlı Andaçlı köyünde çekilen bir görüntü kısa süre içinde sosyal medyada büyük tepkilere neden oldu.

Videoda Kürtçe konuşan bir koca, eşine zorla çocuk bezi üzerindeki çocuk dışkısı yedirmeye çalışıyor.

Ağrı'nın Patnos ilçesine bağlı Andaçlı köyünde ikamet eden Ş.Ş olduğu kısa sürede anlaşılan koca gözaltına alındı.

(Hüseyin Arslan/İHA)